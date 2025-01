Miliardář Tsoukernik se po čtyřiceti hodinách probral z kómatu

„Právě jsem dostal zprávu, že se Leona podařilo probudit,“ cituje Blesk svůj zdroj z podnikatelova nejbližšího okolí.

„Pacient nemusí vnímat, mluvit, nemusí být hybný. Jde o to, do jaké míry má či nemá poškozený mozek,“ komentoval to nejmenovaný neurolog z pražské Nemocnice Na Homolce.

Leon Tsoukernik zkolaboval ve svém sídle v Chodové Plané. Vrtulník převezl bývalého majitele kasina do nemocnice v noci na úterý v bezvědomí.

Lék, po jehož aplikaci muž upadl do kómatu, je podle informací Novinek využívaný k léčení nespavosti. Pokud je ale použit neodborně, může dojít k závažným komplikacím. Na předávkování touto látkou zemřel například americký popový zpěvák Michael Jackson.

„Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví. Veškeré okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření,“ popsala mluvčí policie Iva Vršecká.

Miliardář původem z Ruska, který se v České republice usadil v roce 1993, nabyl své nemalé jmění především díky podnikání v oblasti hazardu. Největší evropské kasino v Rozvadově, které vybudoval, však minulý rok prodal a věnuje se primárně obchodu s realitami.

Tsoukernik se rád setkával se známými tvářemi. Ve svém kasínu v Rozvadově pořádal silvestrovské oslavy, kde vystupovali Michal David, Monika Absolonová, Helena Vondráčková a další. Mezi jeho blízké přátelé patřil i Karel Gott. Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny místo vily na Bertramce, kam proudily davy fanoušků, pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané.