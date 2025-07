Walletzký tak naváže na výzkumnou práci, kterou už úspěšně publikoval. V ní přišel s teorií, kde se autismus bere.

Když bylo Walletzkému dvanáct let, u jeho o devět let mladšího bratra Martina diagnostikovali lékaři nízkofunkční autismus. Vyrůstání s chlapcem, který se nedívá do očí, kouše sám sebe, je hlasitý, někdy agresivní a chová se podle stále se opakujících vzorců, mu určilo jeho životní cíl: přijít autismu na kloub.

„Autismus je genetická porucha, to už se dneska ví. Nemůže za to chování matky ani vakcinace, ale genetická predispozice. A mě zajímal právě ten genetický původ, základní genetická diagnóza,“ vzpomíná na začátky zhruba před dvěma lety Walletzký.

„Problém je, že v Česku se tím nikdo moc nezabývá. A tak jsem se poohlédl po expertech v zahraničí,“ vzpomíná na začátky zhruba před dvěma lety Leonard Walletzký.

Napsal na Cornellovu univerzitu v USA, která patří v oblasti neurověd k nejlepším. A k jeho překvapení přišla zpětná vazba.

„Mentorka Sabrina Leddy, která je odbornicí na specifické části naší DNA, mi pomohla navrhnout studii. Rozhodli jsme se, že na to půjdeme bioinformaticky, což znamená, že jsme volně přístupná data projeli speciálně sestaveným programem,“ líčí vědec.

Studie dává do souvislosti fungování imunitního systému a genetické faktory, které se pak projevují jako určitý typ autismu.

„Ačkoli autismus je velmi rozmanitá diagnóza, a proto se také mluví o spektru poruch, autisté mají obecně v mozku tak trochu zblázněný imunitní systém. A nikdo moc neví proč. Zkoumal jsem, jak by to mohly ovlivňovat naše geny. Mám docela solidní základ pro to, abych mohl říct, že pokud nefungují dobře určité části naší DNA, kterým se říká retrotranspozony, vytvoří se příliš mnoho imunitních proteinů. A to pak dělá neplechu,“ přibližuje mladý vědec.

S touto teorií se přihlásil do soutěže Středoškolská odborná činnost, kde získal bronzovou medaili. Stejné místo s ní získal i v mezinárodním klání Regeneron International Science and Engineering Fair, které se odehrává v USA.

U komise zabodoval i pestrými koníčky

Právě v Americe se v následujících čtyřech letech bude snažit experimentálně dokázat, zda jeho teorie vystavěná na datech obstojí, za jakých podmínek a na kterou z podskupin autistického spektra nejvíce pasuje.

Na to pak budou moci navázat další výzkumy a výhledově třeba i speciální léčba. Přijali jej totiž na Harvardovu univerzitu. A to právě i díky soutěži s vlastní studií.

U komise na Harvardu zabodoval nejen výsledkem přijímacích zkoušek, ale také svými pestrými koníčky. Hraje francouzské divadlo, dobrovolničí v centru pomáhajícím autistům a baví ho tanec, který ještě nedávno dělal závodně.

„Snažím se při jedné činnosti si odpočinout od těch dalších. Při tanci si čistím hlavu. Psychohygiena je důležitá, a když na ní pracujete, dá se toho zvládnout dost,“ usmívá se Walletzký.

Výzkum lupénky

Neurověda není jeho jediným vědeckým zájmem. Zrovna teď ve spolupráci s Masarykovou univerzitou dokončuje výzkum týkající se lupénky.

„Oslovil jsem paní profesorku Annu Vašků, představil jsem jí své návrhy a ona kývla. Experimenty máme hotové, už nám zbývá sepsat článek,“ říká Walletzký. Vše chce dokončit před odletem za oceán v polovině srpna.

„Mám štěstí, že mě mamka v mých zájmech podporuje. Teď je péče o bráchu hlavně na ní, ale nikdy to s Martinem nevzdala. I díky ní vidím, že autismus nemusí rovnou znamenat konec všech aspirací. Pokud mají autisté příjemné prostředí, jde s nimi pracovat, aby se mohli posouvat dál,“ uzavírá.