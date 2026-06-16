Po D35 pendlují tanky Leopard, spolu s vojáky „trénují“ i projíždějící řidiči

První průjezd zahájili vojáci před devátou ráno. „Postupně vyjeli z kasáren, před nimiž se seřadili do kolony a vyjeli. Oznámeno bylo, že pojede devět tanků, nicméně nakonec je jich jen šest – počet byl podle zástupců armády snížen, protože jde o první podobné cvičení v ostrém provozu. K tomu dvě vyprošťovací vozidla a doprovod složený z motorky a aut vojenské policie,“ popsal z místa reportér iDNES.cz.
„Hned na začátku byla k vidění humorná situace, kdy se tank musel na silnici u posádky vyhýbat s nákladním autem České pošty. Ale nešlo o žádný velký problém, řidiči si ukázali a vyhnuli se,“ dodal.
Na most u nájezdu přišly zhruba dvě desítky zájemců o netradiční pohled na tanky jedoucí po dálnici, fotografie si pořizovali rovněž asistující pracovníci Ředitelství silnic a dálnic. Kromě nich odsud vše dozorují také vojáci, u nájezdu na dálnici je též větší počet příslušníků Vojenské policie, kteří řídí dopravu.
Podle vyjádření vojáků tankisté v šesti strojích absolvují zmíněnou trasu od Kocourovce po Velký Újezd a zpět, poté následuje střídání řidičů. Vyprošťovací vozy v koloně nejedou, jsou připraveny na obou koncích trasy pro případ technické závady.
Tanky mají gumové patky
Jde o unikátní přesun, díky gumovým patkám tanky vozovku nezničí, informovala už pondělí armáda na síti X.
„Půjde o výcvik jízdy tanků v koloně. Vyjedou z útvaru v Přáslavicích, najedou na dálnici na nájezdu Kocourovec, pojedou ve směru na Ostravu na Velký Újezd a odtud zpět směrem do útvaru. Jízdu budou opakovat několikrát,“ uvedla mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková.
Upřesnila, že trasa, po které se budou tanky pohybovat, bude označena dopravním značením v podobě kuželů, na místě budou regulovčíci, zástupci policie i Vojenské policie. „Vše je řešené ve spolupráci s ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a policií,“ doplnila Mlýnková.
Podle zástupců armády tanky jedoucí po vlastní ose na dálnici do dneška řidiči nemohli vidět. „Jde o první takový výcvik v historii armády,“ uvedli zástupci armády.
Řidiče, kteří dnes jezdí po dálnici D35, požádala armáda o ohleduplnost a dodržování bezpečnostních zásad a pokynů Vojenské policie.
Tank Leopard 2A4 je bojové, pancéřované, pásové obrněné vozidlo s vysokou manévrovací schopností v terénu. Ve výzbroji armády tyto tanky nahrazují stroje T-72 M4CZ. První z nich převzali vojáci v prosinci 2022 – České republice je za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo. Stroj je dlouhý 7,7 metru bez hlavně, široký 3,75 metru a vysoký tři metry. Jeho maximální rychlost je 68 kilometrů v hodině.