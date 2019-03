Vylepšené akce pro policisty a hasiče. Vnitro koupilo mixážní pult za 76 tisíc

PRAHA Policisté, hasiči a další pracovníci ministerstva vnitra se mohou těšit na kvalitnější hudební produkci na akcích pořádaných jejich zaměstnavatelem. Resort totiž pro významné události pořídil nový digitální mixážní pult za necelých 76 tisíc korun. Má nahradit stávající analogový přístroj.

Elektronické zařízení, které slouží ke směšování, úpravě a šíření zvukových signálů, pořídilo Zařízení služeb ministerstva vnitra. Společnosti Akustik Polák, jež se specializuje na hudební produkci, zaplatilo za aparát dohromady 75 755 korun s DPH.

Samotný mixážní pult značky Allen & Heath stál 44 261, na 25 166 vyšel speciální úložný regál a částku 6328 korun si vyžádal přepravní box. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve veřejném registru smluv.

Podle Jiřího Korbela z tiskového oddělení resortu bude pult využíván při událostech ministerstva, policie a hasičského sboru. „Především pak pro významné akce konané v reprezentačních prostorách,“ podotkl Korbel.

Vnitro doposud podobným moderním přístrojem nedisponovalo, užívalo analogový pult. Právě ten by mělo nově koupené zařízení nahradit. Ministerstvo si od něj slibuje „zvýšení technické úrovně akcí“.

Ze smlouvy zveřejněné v registru není zřejmé, o jaký konkrétní model mixu se jedná. Technické parametry a cena však podle předního tuzemského dýdžeje Tominika Turzy, vystupujícího pod pseudonymem DJ Roxtar, nasvědčují tomu, že pro účely resortu vnitra jde o nadstandardní aparát.

„Přesto si nemyslím, že to je věc, která by nepatřila na takovou instituci, nebo že by se při ozvučení konferencí nebo různých mecheche parád nevyužila,“ okomentoval Turza stručně pro Lidovky.cz.