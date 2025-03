„Lepší Turek než ukřičený Okamura?“ Politolog hodnotí náskok Motoristů

V souboji Motoristů a SPD bude hrát důležitou roli image jejich lídrů. „Filip Turek může být pro Motoristy na podzim esem v rukávu. Pro část voličů může být mnohem přijatelnější než ukřičený a okoukaný Tomio Okamura,“ poznamenává politolog Eibl z Masarykovy univerzity. Motoristům podle něj nahrává, že jsou novou lákavou alternativou.

Mírný náskok Motoristů považuje za možný počátek symbolické změny, zatím ale není jisté, zda budou v průzkumech potvrzovat dobré výsledky i nadále. „U Okamury nicméně může růst nervozita,“ tvrdí.

S Turkem jako volebním lídrem by to sice mohli mít Motoristé jednodušší, Eibl ale zmiňuje i variantu, že by zůstal v Evropském parlamentu jako viditelná tvář strany. „Někteří voliči by si teoreticky ani nemuseli všimnout, že nekandiduje,“ vysvětluje.

Spojenectví SPD

Únorový model agentury Median ještě nezohledňuje březnové memorandum o spolupráci SPD se Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO, jejichž zástupci půjdou do voleb na společné kandidátce. Toto spojenectví ještě podporou pro SPD může zahýbat.

Přestože se SPD spojilo s dalšími menšími uskupeními, do voleb nejde jako koalice. Vícečetné koalice přitom pro vstup do Sněmovny ze zákona potřebují 11 procent hlasů, naproti tomu samostatné straně stačí procent pět.

„Není to standardní. Podobnou situaci máme u Stačilo!. Každopádně je to přinejmenším pokrytecké v tom, že (zástupci těchto stran) dříve křičeli, že koalice SPOLU je podvod na voličích,“ upozorňuje Otto Eibl. Zajímavé bude podle něj sledovat, jakým způsobem si jednotlivá hnutí budou dělit peníze za mandáty a hlasy ve volbách.

Průzkum Medianu mimo jiné ukazuje na jasně vedoucí pozici hnutí ANO, které by získalo 33,5 procent hlasů. Následuje koalice SPOLU s 18,5 procenty a Starostové s deseti. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí Stačilo! a Piráti.

Ti z předchozích čtyř procent v minulém průzkumu vyrostli na šest. Eibl se ale domnívá, že může jít jen o důsledek statistické chyby. „Zatím bych z toho nic nevyvozoval. Do výpočtu volebního modelu šlo asi 600 lidí, kteří nevyloučili, že půjdou volit. To je celkem málo a s nižším vzorkem roste riziko chyby,“ upozorňuje.

Průzkum veřejného mínění pro aktuální volební model agentury Median se konal od 1. do 28. února. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let.