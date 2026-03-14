Hasiči likvidují u obce Návsí na Frýdecko-Místecku rozsáhlý požár lesa. Plameny zasáhly 30 hektarů porostu. Příčina a škoda ještě nejsou známy, uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Požár vypukl odpoledne a zasáhl plochu přibližně pěti fotbalových hřišť. „Vyhlásili jsme třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zasahuje 19 jednotek hasičů, jak dobrovolných, tak profesionálních. Požár se nám podařilo lokalizovat,“ uvedla Langerová.
Dodala, že jednotky nyní pracují na definitivním uhašení požáru. Předpokládá, že tento stav se do 19:00 nezmění. „Vyhledáváme další ložiska požáru, abychom vyloučili jeho obnovení,“ řekla.
Hasiči zasahují i na Kroměřížsku
Hasiči likvidují požár lesa i u Rajnochovic na Kroměřížsku, zásah jim komplikuje silný vítr. Oheň se rychle rozšířil na zhruba hektar mladého lesního porostu. Na místě je nyní 16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, které už dostaly požár pod kontrolu, informovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Požár lesního porostu u Rajnochovic byl hasičům nahlášen v sobotu krátce 14:30. „Už první informace naznačovaly, že situace na místě nebude jednoduchá.
Po příjezdu prvních jednotek bylo potvrzeno, že plameny zasáhly plochu mladého lesního porostu o rozloze necelého hektaru. Oheň se v hustém porostu mladých stromků rychle šířil a velitel zásahu proto okamžitě začal povolávat na místo další jednotky,“ uvedla Javoříková.
Kvůli rozsahu lesního požáru a obtížně přístupnému terénu byl na místo vyžádán také vrtulník letecké služby. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám ale nemohl do prostoru zásahu přiletět.
„Velitel proto přistoupil k dalšímu posílení sil a prostředků a postupně si na místo povolával další jednotky vybavené cisternami. Přibližně hodinu od přijetí oznámení byl vyhlášen již třetí stupeň požárního poplachu,“ podotkla Javoříková.
Situaci ze vzduchu monitoruje dron, díky kterému hasiči získali aktuální informace o šíření požáru. „Zásah však výrazně komplikuje silný vítr, který rozfoukává plameny a zvyšuje riziko dalšího šíření požáru. Hasiči mají již požár pod kontrolou, stále však pokračují hasební práce,“ dodala Javoříková.
Na Olomoucku pak hasiči vyjížděli ke zhruba pěti desítkám událostí. „Odstraňujeme spadlé stromy na komunikacích, autech i elektrických vedení. Zabezpečili jsme i několik střech s pomocí výškové techniky, například v Dlouhé Loučce či v Držovicích,“ uvedli olomoučtí hasiči na sociální síti X.
Situace na jihu Moravy
Na jihu Moravy silný vítr hlavně lámal stromy a větve, způsobil ale také požár pole u Pasohlávek na Brněnsku a rozšířil plameny z hořící garáže na rodinný dům ve Zbýšově na Vyškovsku. V souvislosti s větrem do 18:00 jihomoravští hasiči vyjížděli ke 43 případům, řekl jejich mluvčí Jan Dvořák.
„Nejčastěji jsme museli odstraňovat polámané nebo spadlé stromy a větve, a to v 31 případech, v 11 případech jsme pomáhali odstranit nebezpečné stavy, ať už šlo o střešní krytinu, nebo převrácenou boudu pro koně. Zasahovali jsme také u jedné železniční nehody, kdy osobní vlak u Lhoty Rapotiny najel do stromu spadlého přes koleje. Naštěstí na něm nevznikla žádná škoda a po odstranění stromu mohl pokračovat v jízdě,“ uvedl Dvořák.
U Pasohlávek na Brněnsku spadla větev do elektrického vedení a způsobila zkrat. Padající jiskry zapálily porost na zemi a požár se rozšířil na plochu větší než fotbalové hřiště. V nedalekém akvaparku Aqualand Moravia kvůli tomu dvě hodiny nešel proud.
Silný vítr také zhoršil následky požáru garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku, když rozfoukal plameny natolik, že se rozšířily na střechu domu. Způsobená škoda půjde do milionů.
Nejvíce výjezdů spojených s následky silného větru měli hasiči na Blanensku, do deseti zásahů pak v Brně a na Brněnsku.