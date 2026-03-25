Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Autor: ,
  21:51aktualizováno  21:51
Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Kraje Vysočina

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Podle prvotních informací hasičů zasáhl lesní požár plochu asi tří hektarů. Později mluvčí uvedla, že plameny zasáhly dvacetihektarový porost. Příčinu požáru hasiči zjišťují.

K požáru vyjeli po 12:30. K hašení byla přivolaná i letecká služba. Před 15:30 se podařilo dostat plameny pod kontrolu.

„Ukončené bylo letecké hašení, na požářiště bylo provedeno 23 shozů vody,“ uvedla po 17:00 Musilová.

V uplynulých sedmi dnech hasiči na Vysočině likvidovali pět požáru lesa, hrabanky nebo polní trávy, škodu nevyčíslili.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.