Dosud nouzovými lety v armádních speciálech přiletělo víc než 260 lidí. Dalších nejméně 760 lidí se od úterý do Prahy dostalo z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.
Ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že po návratu z Egypta airbus s kapacitou přes 90 míst zamíří do ománského Maskatu.
Z předchozích tří armádních repatriačních letů přistál první v Praze v úterý večer, další dva dnes ráno. V úterý se takto do Česka dostalo 40 lidí z jordánského Ammánu, dnes ráno 39 lidí z egyptského Šarm aš-Šajchu a dalších 96 lidí z Maskatu. Do Egypta se přesunují Češi, kteří kvůli uzavřenému vzdušnému prostoru nemůžou odletět z Izraele. Do Ománu se pozemní cestou přemísťují lidé ze Spojených arabských emirátů.
V regionu se podle dnešních informací ze systému dobrovolných registrací Drozd stále nachází kolem 5800 Čechů. Postup vládou organizované repatriace čelí kritice opozice a některých expertů. Kabinet Andreje Babiše (ANO) podle nich podcenil informování veřejnosti o současném konfliktu na Blízkém východě a návratu českých občanů do vlasti. Zástupci vlády výtky odborníků i opozičních politiků o nezvládnuté komunikaci opakovaně odmítli.
Babiš dnes oznámil, že letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek létat z Dubaje do Prahy a každý den přepraví 615 lidí. Do letadla bude podle premiéra český konzulát umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v cestovatelském systému ministerstva zahraničí Drozd a na repatriačním seznamu. Mediální zástupkyně Emirates pro Českou republiku Nina Černá to ale nepotvrdila. Dopoledne Babiš uvedl, že stát pronajal od Smartwings letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku. Dnes se ale podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové letoun vrátil do Prahy, protože plánovaní pasažéři uvázli na izraelsko-jordánské hranici. Znovu by mělo letadlo odletět ve čtvrtek odpoledne.
Linka společnosti Emirates
Ministr zahraničí Petr Macinka ve středu požádal senátory o smířlivý pohled na činnost vlády v unikátní situaci, kdy musí řešit návraty turistů z několika zemí.
„Snažíme se pomáhat lidem v Jordánsku, Izraeli, který má úplně uzavřený vzdušný prostor, odvážet lidi z Egypta, Ománu, řešit situaci v Saudské Arábii, přesunout početnou skupinu z Kataru,“ vypočítal s tím, že nejpalčivější je zřejmě situace v Spojených arabských emirátech, kde je v Dubaji 3 500 českých občanů.
Z Dubaje má být podle ministra od čtvrtka obnovena linka společnosti Emirates, ve spoji každý den přepraví do ČR 615 lidí. Do letadla bude český konzulát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v systému Drozd.
Všechny repatriační lety jsou nahlášeny do evropského repatriačního systému a je pravděpodobné, že budou zpětně proplacené, uvedl Macinka. Zmínil také, že na místě od lidí nebudou organizátoři letů společnosti Smartwings vyžadovat peníze na letenky.
Senát kritizuje krizovou komunikaci
Senátoři po středeční diskusi o situaci na Blízkém východě a v repatriaci Čechů doporučili vládě vyhodnotit postup krizové komunikace státu s občany v zahraničí během mimořádné situace.
Posílit a modernizovat by se měl podle Senátu registrační systém Drozd a připravit standardní postup pro přímé informování prostřednictvím mobilních operátorů například formou hromadných SMS zpráv. Vyplývá to z usnesení, které senátoři přijali.
Stát by měl podle usnesení také nastavit jasný režim veřejného informování o možnostech návratu občanů včetně rozlišení mezi komerčními a repatriačními lety a posílit spolupráci státu s leteckými dopravci a regionálními aerolinkami při organizaci návratů z krizových oblastí. Vyhodnocení by vláda měla provést do poloviny roku.
„Mimořádné bezpečnostní situace tohoto typu vyžadují rychlou, koordinovanou a srozumitelnou komunikaci státu směrem k občanům České republiky v zahraničí i jejich rodinným příslušníkům v České republice,“ uvedla horní komora. Usnesení navrhla Hana Žáková z klubu Starostů, na jejíž popud Senát o repatriaci jednal.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu, americký prezident Donald Trump je odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán na útok reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.