Létající gladiátoři uctí památku padlých vojáků v Afghánistánu. Show se zúčastní i rodiny obětí

PRAHA Freestyle motokrosová show FMX Gladiator Games v sobotu opět po roce zaplní pražskou O2 arenu. Akci, během níž se jezdci předhánějí, kdo předvede šílenější trik na letící motorce, organizátoři každoročně věnují české armádě. Letošní – celkově již osmnáctý – ročník tak bude kvůli čtyřem vojákům, kteří nedávno padli v Afghánistánu, speciální.

„Vzhledem k nešťastné události, kdy v zahraničí padli naši vojáci, nabývá naše akce jiného významu. Na konci show proto vzdáme hold padlým vojákům. Bude tu čestná stráž a trubač bude troubit Večerku,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Marek Rejman, hlavní organizátor nejstarší freestyle motokrosové akce v Evropě.



Pořadatelé zároveň pozvali dvě stovky příslušníků tuzemské armády, aby se na událost přišli podívat. Účast mimo jiné přislíbila jediná česká armádní generálka Lenka Šmerdová. Zdali dorazí také další vojenské špičky, není zřejmé.

Šmerdová by měla rovněž převzít symbolický šek ve výši 100 tisíc korun. Příspěvek poputuje na konto Vojenského fondu solidarity, jenž je určen na podporu rodin padlých a zraněných vojáků. „Letos je ta částka, kterou věnujeme, vyšší než v předchozích letech, protože se domnívám, že to situace žádá,“ uvedl Rejman.



Sám má k armádě blízko. Jeho děda, Zdeněk Rejman, byl v roce 1914 jedním ze zakladatelů České družiny, jež položila základ pro pozdější vznik československé armády.



Dorazit do libeňské areny by podle Rejmana měli i příbuzní a pozůstalí po čtveřici vojáků zemřelých v uplynulých týdnech na zahraniční misi v Afghánistánu. „Komunikovala s nimi armáda. My k tomu přistupujeme velmi citlivě. Bylo na jejich zvážení, zda přijdou, já si a proto velmi vážím, že ano,“ dodal doufajíc, že celá hala důstojně uctí památku padlých.

Štábní praporčíci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zahynuli v srpnu při explozi sebevražedného útočníka v afghánském městě Čárikár poblíž základny Bagrám. Minulé pondělí na misi padl také vojenský kynolog, štábní praporčík Tomáš Procházka, jenž se stal obětí střelby afghánského vojáka na základně Šindánd v provincii Herát.