Letáky, které oslavovaly smrt českých vojáků v Afghánistánu, půjdou před soud. Dotyčnému hrozí až 15 let

Martin Marcin, Kamil Beneš, Patrik Štěpánek (in memoriam). Vyznamenání Za hrdinství (za hrdinství v boji). Tři ocenění vojáci padli letos v srpnu v Afghánistánu. Při pravidelné hlídce je několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám napadl sebevražedný atentátník. Nejvyšší armádní velení po následném vyšetřování uvedlo, že se padlí vojáci stali obětí dobře připravené léčky protivníka. Smrt trojice mužů zvedla mezi Čechy nebývalou vlnu solidarity. Pro jejich rodiny vybrali několik milionů korun. Marcin, Beneš a Štěpánek byli pohřbeni s vojenskými poctami. Ministr obrany Lubomír Metnar je in memoriam povýšil do hodnosti štábních praporčíků.