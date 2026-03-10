Nález letecké pumy na Opavsku. Policisté museli evakuovat školu

U nálezu letecké pumy ve Velkých Hošticích na Opavsku aktuálně zasahují policisté. Vytyčili bezpečný perimetr a ve spolupráci s hasiči evakuovali žáky a personál z blízké základní školy do nedalekého zámečku. Dalších 80 lidí evakuovali z nejbližšího okolí. Pyrotechnici jsou na místě a provádějí úkony k bezpečnému zneškodnění pumy.
Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních domů. | foto: Policie ČR

Pro policisty byla při zásahu prioritou bezpečnost dětí. Ve spolupráci s hasiči ve Velkách Hošticích proto urychleně evakuovali žáky a personál základní školy v blízkosti nálezu.

Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních domů.

„Děti i učitelé byli přesunuti do prostor nedalekého zámečku, kde vyčkají na další pokyny,“ uvedla policie.

Kromě školy muselo svá obydlí opustit dalších přibližně 80 lidí z nejbližšího okolí. Obecní úřad Velké Hoštice informuje na Facebooku o aktuální situaci a prosí občany o dodržování pokynů zasahujících složek.

Na místo byli povoláni policejní pyrotechnici, kteří určí další postup. „Specialisté musí pumu prohlédnout a rozhodnout, zda bude možný její převoz k likvidaci, nebo bude nutné provést řízený odstřel přímo na místě,“ doplňují policisté.

