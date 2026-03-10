Nález letecké pumy na Opavsku. Policisté museli evakuovat školu

Pro policisty byla při zásahu prioritou bezpečnost dětí. Ve spolupráci s hasiči ve Velkách Hošticích proto urychleně evakuovali žáky a personál základní školy v blízkosti nálezu.
„Děti i učitelé byli přesunuti do prostor nedalekého zámečku, kde vyčkají na další pokyny,“ uvedla policie.
Kromě školy muselo svá obydlí opustit dalších přibližně 80 lidí z nejbližšího okolí. Obecní úřad Velké Hoštice informuje na Facebooku o aktuální situaci a prosí občany o dodržování pokynů zasahujících složek.
Na místo byli povoláni policejní pyrotechnici, kteří určí další postup. „Specialisté musí pumu prohlédnout a rozhodnout, zda bude možný její převoz k likvidaci, nebo bude nutné provést řízený odstřel přímo na místě,“ doplňují policisté.