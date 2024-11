Vrtulník nemohl do vzduchu, letečtí záchranáři spěchali k pacientce po svých

Po svých museli k pacientce běžet letečtí záchranáři z Ostravy. Vyžádala si to zaneprázdněnost pozemních posádek a také nepříznivé počasí, kvůli kterému nemohl vrtulník do vzduchu. Zdravotníci se však proběhli jen pár stovek metrů, jejich pomoc totiž potřebovala žena v nedalekém Shopping parku, která upadla do bezvědomí.