Šikana na letecké záchrance v Líních. Ministerstvo chce nápravu, Řehkovo řešení selhalo

Server Novinky.cz minulý týden s odvoláním na výpovědi lékařů a zdravotníků uvedl, že náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně šikanuje své podřízené.
Ministerstvo v reakci uvedlo, že stížnosti zdravotníků na nevhodné chování a nežádoucí jednání náčelnice Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Líně obdrželo v prosinci 2024. Případ řešil hlavní inspektor ochrany lidských práv a současně ředitel odboru interního auditu a inspekce ministerstva Josef Sklenička.
„Po promptním provedeném šetření bylo vyhodnoceno, že podaná stížnost je důvodná v bodech stran potvrzení bossingu a šikany a rovněž pochybení v oblasti bezpečnosti a odbornosti,“ uvedlo ministerstvo. Na základě vyhodnocení dostal ředitel Agentury vojenského zdravotnictví doporučení k opatřením, jejich součástí byl i anonymní dotazník pro zaměstnance.
Dotazník podle úřadu poukázal na značně rozvrácené osobní a profesní vztahy mezi náčelnicí a jejími přímými podřízenými. Ombudsman tak doporučil v Líních přijmout efektivní opatření a po třech měsících od závěrů opakovat dotazník.
„Opětovné dotazníkové šetření z měsíce července a srpna 2025 dospělo k vyhodnocení, že k nápravě vztahů mezi náčelnicí a příslušníky útvaru, ani s odstupem času, nedošlo, a naopak nově získaná data poukázala na zhoršení,“ podotklo ministerstvo.
Loni v září tak ombudsman konstatoval, že nejvhodnějším řešením je odvolání náčelnice z funkce. O svém doporučení informoval tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou z ODS i náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Ten ale podle ministerstva s doporučením v říjnu vyjádřil nesouhlas a přijal opatření jiná, která však ministerstvo nespecifikovalo. Každopádně se ukázala jako neúčinná.
Podle obrany se ukázala jako neúčinná. „Neboť je zjevné, že problémy na dotčeném pracovišti i nadále přetrvávají, byl vydán pokyn, aby v této souvislosti přijalo velení armády taková opatření, která budou skutečně efektivní a účinná a povedou k okamžité nápravě,“ dodalo nyní ministerstvo.