Letečtí inspektoři stárnou, noví nejsou. Nehody přitom pomalu nemá kdo řešit, o práci není zájem

PRAHA Počty odborníků, kteří vyšetřují příčiny leteckých havárií, jsou v Česku i ve světě takřka kriticky nízké. Nelze je přitom nahradit jen tak kdekým. Důležitá je dlouholetá praxe a zkušenosti inspektorů.

Leteckých nehod přibývá, jejich vyšetřovatelů v Česku je ale naopak čím dál méně. Většina těch stávajících se navíc rychle blíží důchodovému věku a mladí nemají o práci zájem. Platy totiž nejsou kdovíjaké a lákají spíše „srdcaře“. Kdo má rád letadla i létání a zároveň touží po penězích, míří do soukromé sféry.

Letečtí „detektivové“ se v Česku soustředí v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Práce mají nad hlavu. Počet vzduchoplaveckých neštěstí na českém území loni narostl téměř o 18 procent. ÚZPLN postupně uzavřel šetření 32 leteckých nehod a vážných incidentů, z toho dvacet představovaly události, které se staly v předchozím období a jejichž šetření si vyžádalo delší čas. Jenže kapacita vyšetřovatelů je za hranou, úplně přitom stojí prevence.

„Je to přímá úměra, kdyby byl dostatek inspektorů, vyšetřování příčin leteckých nehod by samozřejmě probíhalo rychleji a snáz. Bohužel ve státní správě pozorujeme neustálé škrty, takže i když práce přibývalo, inspektorů ubylo,“ sdělil pro Lidovky.cz Josef Bejdák, zástupce ředitele úřadu, který vzdušná neštěstí vyšetřuje.

Výroční zpráva ÚZPLN, již má redakce k dispozici, navíc uvádí, že třetina tuzemských inspektorů překročila věkovou hranici 65 let. Sedmi z dvanácti je pak přes 60 let.

Dvanáct oddaných

Nepříznivou věkovou strukturu se úřadu nedaří zažehnat už několik let v řadě. „Obáváme se ale i toho, že někdo vážně onemocní a bude muset ze zdravotních důvodů náhle odejít,“ sdělil Bejdák. Tuzemský úřad se snaží doplňovat tým mladšími lidmi, a snížit tak vysoký věkový průměr. „Sháníme lidi, ale potíž je v tom, že těch, kteří by měli o práci inspektora zájem a zároveň byli dostatečně kvalifikovaní, není moc,“ říká.

Další problém je dle Bejdáka s platy. „U komerčních společností dostanou násobné peníze. Naše práce je spíš srdcová záležitost, než aby to bylo adekvátně ohodnoceno. Proto to dělají spíše starší pánové s praxí, kteří už jsou zaopatření,“ vysvětluje.

Na bedrech pouhých dvanácti tuzemských vyšetřovatelů leží veškeré nehody v Česku, velkými letadly počínaje a parašutisty konče. „Z nedostatku lidí už jsme museli například redukovat počet inspektorů držících pohotovost na jednoho,“ potvrdil Bejdák.

Celosvětový problém

Letecké nehody se musejí prioritizovat podle vážnosti, ty menší pak odkládat. „Kdyby se nedejbože stala vážná nehoda velkého dopravního letadla, museli bychom dosavadní práci odložit a vrhnout se na tuhle – tam jde o lidské životy a velký rozsah škod,“ říká Bejdák. Vyšetřování ostatních případů by pak podle něj muselo počkat, přestože menší nehoda neznamená nižší riziko.

„Nedá se paušalizovat a říct: To je malé letadlo, to můžeme odložit. Takové letadlo může spadnout mezi domy a ohrozit životy na zemi nebo se připlést do cesty dopravnímu letounu,“ vysvětluje Bejdák.

Problém s vysokým věkovým průměrem a nedostatkem nových adeptů není zdaleka jen český, řeší ho úřady pro vyšetřování příčin leteckých nehod po celé Evropě i Americe. I když se zájemci hlásí, většinou nesplňují vysoké nároky na vzdělání či praxi v oboru. „Kolegové v Kanadě zkoušeli experimentovat a zaměstnali člověka rovnou po škole. Jen se přesvědčili, jak moc je praxe v našem zaměstnání důležitá,“ říká Bejdák.

Přestože pandemie koronaviru letecký průmysl zásadně zasáhla a celosvětově zrušila tisíce pracovních míst v řadách pilotů i techniků, nával zájemců úřady neočekávají. „Myslím, že tu chvilku raději přečkají. Plat pilota se s tím naším vůbec nedá porovnat,“ potvrdil Bejdák.

Loni se nebe nad Českem stalo osudným dvanácti lidem, což je nejvíce od roku 2016. Včetně parašutistických seskoků úřad evidoval 108 nehod, smrtelné následky mělo jedenáct z nich. Zdaleka nejtragičtější kategorií v letectví se stala malá letadla do 2250 kilogramů – při nehodách těchto strojů, zpravidla používaných pro sportovní či rekreační létání, v Česku zemřelo devět lidí.

Životy si pak loni vyžádaly také jedna havárie ultralehkého letounu a jedna nehoda padákového kluzáku. Při seskoku padákem podle dat ústavu zemřel jeden parašutista. Podle úřadu lze i tak minulý rok z hlediska letecké nehodovosti v Česku považovat za příznivý. Nedošlo totiž k žádné nehodě dopravního letounu.