Obrana schválila modernizaci letiště v Čáslavi, vzlétat odtud budou letouny F-35

Modernizace základny taktického letectva v Čáslavi, odkud by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, je podle ministerstva nezbytná pro její další provoz.
Zajistí ji sdružení firem zastoupené vedoucím společníkem HOCHTIEF Infrastructure. Smlouvu chce ministerstvo uzavřít do konce března, stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky.
„Modernizace letištní infrastruktury by měla začít letos na jaře, týkat se bude mimo jiné demolice a výstavby nové vzletové a přistávací dráhy a pojezdových ploch,“ uvedl úřad.
Dráha podle něj nebyla rekonstruována několik desetiletí. Modernizace je nutná pro zabezpečení plnohodnotného provozu letecké techniky české armády i ostatních zemí Severoatlantické aliance. „Při splnění daných podmínek bude možné žádat NATO o refundaci výdajů do výše 1,6 miliardy korun,“ podotklo ministerstvo.
Garážový dvůr v Jincích má sloužit k parkování nově pořizované moderní techniky včetně pořizovaných houfnic. V Jincích sídlí 13. dělostřelecký pluk, mezi jeho techniku patří například houfnice Dana, které by měly ve výzbroji české armády postupně nahradit francouzské houfnice Caesar.
Prostory nabídnou parkování pro více než 60 kusů velké techniky, sloužit mají i k její údržbě. Zakázku ve výběrovém řízení vyhrálo sdružení společností Metrostav CZ a MARHOLD. Doba výstavby je plánována na necelé dva roky.
Obě zakázky projednal loni na začátku prosince sněmovní výbor pro obranu. Navržené usnesení, podle kterého měli vzít poslanci informace o plánovaných zakázkách na vědomí, výbor nepřijal. Nepodpořili ho zákonodárci tehdy nastupující vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
23. prosince 2025