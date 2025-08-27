Českobudějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli aktivitě armády

Proto tam nemůžou v tuto chvíli přistávat letadla, řekl kolem 16. hodiny ředitel jihočeského letiště Ivan Trhlík. ČTK požádalo o vyjádření zástupce Armády ČR.
Letiště dodalo, že o uzavření vzdušného prostoru ho dopředu nikdo neinformoval.
„Toto není žádný technický problém našeho letiště, ani letadel, my jsme to nezavinili, cestujícím jsme se omluvili. Cestující (kteří mají dnes odletět do zahraničí) jsou odbaveni, připraveni k odletu. Jakmile armáda otevře vzdušný prostor, letadla sem přiletí,“ řekl Trhlík. Je to naprosto výjimečná záležitost, zdůraznil.
Před 18. hodinou už obě letadla, nyní již s cestujícími odlétajícími z Českých Budějovic na palubě, byla připravena k odletu během příštích minut, sdělil pro iDNES.cz ředitel letiště Trhlík.