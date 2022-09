Z Budějovic se bude létat do Řecka a Turecka, kraj se dohodl s Čedokem

„Dostali jsme se do fáze, kdy se podařilo do budoucna zajistit provoz letiště přes Řízení letového provozu (ŘLP). Po debatách s Čedokem a představením vize společnosti to vypadá, že by už v roce 2023 mohly z letiště létat první stroje do turistických center,“ řekl v pondělí přímo na letišti hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Podle generálního ředitele cestovní kanceláře Čedok Stanislava Zemana má společnost o létání z Českých Budějovic velký zájem. První dvě destinace, kam by se letadla měla příští rok vypravit, jsou turecká Antalya a řecký ostrov Rhodos.

„Rozhodli jsme se pro tato střediska kvůli tomu, že obě jsou nejvíce poptávaným cílem českých turistů. Víme, že Turecko pro cestovní kanceláře velmi dobře funguje, letos jsme například otevřeli linku i z Karlových Varů a má velký úspěch. Pro příští rok předpokládáme, že z regionálních letišť bude odlétat až 40 procent všech našich klientů. Řecký Rhodos máme také velmi rádi, je to pro nás sázka na jistotu, protože zde nabízejí širokou škálu ubytování,“ uvedl Zeman.

Než ale bude možné první letadla z Plané vypravit, čeká ještě jihočeské hejtmanství vyřešit samotné spuštění provozu letiště.

„Chceme proces jeho spuštění o něco urychlit a umožnit lidem ještě v srpnu příštího roku odtud odletět na dovolenou. Do dvou týdnů se musíme shodnout s Úřadem pro civilní letectví, vedením letiště a ŘLP na technických detailech spuštění provozu. Výsledek jednání budeme moci potvrdit v polovině října, pak už by bylo možné objednávat první zájezdy,“ potvrdil Kuba.

Čedok nemá z budoucí spolupráce s krajem žádné větší obavy a očekává, že ze spádové oblasti Jihočeského kraje a bližšího okolí by mohly létat do zahraničí tisíce turistů.

„Nevidím jediný důvod, proč by neměl být o lety zájem. Pokud se letiště příští rok otevře, plánujeme vypravit osm letů jak do Turecka, tak do Řecka. Pochopitelně bychom stáli i o odlety do jiných destinací, ale to je otázka na příští měsíce,“ ujišťoval Zeman.

Cestovní kancelář bude pro lety do Turecka i Řecka využívat služeb dopravce Smart Wings, který na takto dlouhé linky nasazuje stroje Boeing 737.