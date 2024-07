Parkoviště na letišti hlásí do konce prázdnin plno, zbývají jen dražší místa

Provozovatelé parkovišť v blízkosti letiště se shodují, že ačkoliv mají z větší části až do konce srpna obsazeno, není to překvapivé. Nápor cestujících zkrátka s letními prázdninami přichází.

Beznadějně plno hlásí na nejbližší den Go parking, Top Parking, Zaparkuj levně i Holiday Parking. „Vámi vybraný termín je již plně obsazen. Vyberte prosím jiné datum,“ hlásí formulář, když zkusíte sehnat parkování na poslední chvíli. Stejně jako jeden z cestujících, který svou zkušenost přiblížil redakci iDNES.cz.

„Zítra odlétáme a parkování jsme chtěli rezervovat dnes. To byla chyba, všechno je už plné,“ říká. „Některé rezervační systémy to ohlásí rovnou, jiné vás nechají vyplnit kolonky a plnou kapacitu vám oznámí až poté,“ říká Jan V., který s rodinou odcestuje v sobotu.

Většina zaměstnanců infolinek parkovišť zájemce primárně odkazuje právě na online formuláře, které podle nich spolehlivě potvrdí, zda je kapacita opravdu obsazená, nebo ne. Stejně jako obsluha linky společnosti Aero Parking. Zájemce online formulář do systému pustí, ovšem nejžádanější varianty „economy“ a „smart“ už jsou beznadějně rozebrané.

Volné kapacity na nejbližší den prozatím hlásí dvě parkoviště – Smile parking a Valet Parking. „U Smile Parking by to zřejmě ještě objednat šlo, ale je to o 500 korun dražší než jinde,“ dodává Jan V.

Taxi nebo nehlídaná parkoviště, třeba na Zličíně

Základní doporučení většiny cestujících z internetových diskuzí tak zní: parkování řešit včas, a nebo ještě lépe, nechat se na letiště odvézt. Jan V. dodal, že zkrátka nechá auto někde poblíž a na poslední kilometry s kufrem si vezme taxi.

Mezi cestovateli také koluje několik tipů, jak zaparkovat mimo letiště zdarma. Zmiňují například Obchodní centrum Šestka, odkud se na letiště můžete přesunout autobusovou linkou číslo 191. Neplacené parkoviště je také u zastávky Terminál 3. Stejně jako u zastávky Na Padesátníku ale jde o parkoviště s malým počtem míst.

Cestující mezi sebou doporučují také stání v ulici Navigátorů, U Prioru nebo Zličín. Ve všech případech je ale dobré myslet na to, že na těchto parkovištích odstavený vůz nikdo nehlídá.