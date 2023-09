Potíže s motorem vrátily Boeing Delty zpět na Ruzyni. Zasahovali hasiči

Boeing-767 americké společnosti Delta Airlines na lince z pražského Letiště Václava Havla do New Yorku v pátek krátce po poledni vzlétl, ale po pár minutách letu musel přistát zpět v Praze. Mluvčí hasičů Daniel Fík potvrdil, že to bylo kvůli problému s motorem, ze kterého stoupal černý dým. Kvůli zásahu hasičů byla asi půl hodiny uzavřena hlavní ranvej, nyní je opět v provozu.