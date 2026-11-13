Tentokrát se hlavním tématem stane budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.
Spolek formuloval tři hlavní požadavky. Chce stažení návrhu týkajícího se médií veřejné služby, omluvu za způsob projednávání některých zákonů a veřejnou diskusi představitelů vlády s občany.
Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat média ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví či divadla.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v souvislosti s celodenní stávkou zaměstnanců ČT a ČRo už dříve pro iDNES.cz uvedl, že každý má právo demonstrovat. „Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ řekl.
Organizátoři se na očekávaný nápor lidí intenzivně připravují. Na místě chystají velké pódium, LED obrazovky a zázemí pro účastníky. Do organizace se zapojí stovky dobrovolníků, kteří budou pomáhat s navigací, bezpečností i dalšími praktickými záležitostmi. Pořadatelé počítají také s posílením antikonfliktního týmu.
Dopravní podnik posílí tramvaje
Kvůli očekávanému velkému počtu účastníků bude v neděli posílena také městská hromadná doprava. Dopravní podnik vypraví dvě mimořádné tramvajové linky. Linka 40 bude jezdit mezi Červeným Vrchem a Palmovkou, linka 44 propojí Špejchar s Holešovicemi a Vltavskou. Cestující musí počítat s vyšším vytížením běžných spojů i možnými komplikacemi v okolí Letenské pláně.
Řidičům se doporučuje se oblasti raději vyhnout. Vzhledem k očekávanému počtu lidí může být komplikované nejen parkování, ale také průjezd okolními ulicemi. Vhodnější je podle organizátorů využít záchytná parkoviště P+R a pokračovat městskou hromadnou dopravou.
Demonstrace má začít ve 14 hodin, organizátoři ale doporučují lidem dorazit alespoň o půl hodiny dříve. Na Letné počítají také se zvláštním sektorem pro rodiče s dětmi.