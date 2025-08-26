Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční

Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace stála téměř dva miliony korun. V pondělí to sdělila společnost PSN, která je vlastníkem metronomu. Obří kyvadlo Vratislava Nováka bylo vztyčeno v roce 1991 na místě bývalého pomníku sovětského vůdce Josifa Stalina.

Metronom, který je technickým unikátem i uměleckým dílem, připomíná nejen plynutí času, ale i proměnlivou historii města.

„Kyvadlo je významným symbolem Prahy. Od svého uvedení do provozu udává takt běžícího času a zároveň připomíná okamžik, kdy naše země nabyla svobody po pádu komunistického režimu. Je nám ctí se o něj starat a každodenně tak připomínat, jak vzácná svoboda je,“ uvedl jednatel společnosti PSN Max Skala.

Metronom na Letné se po dvou letech oprav znovu rozhýbal
Happening příznivců organizace Greenpeace u metronomu na Letenské pláni v Praze předchází předání petice za ochranu klimatu premiéru Andreji Babišovi předtím, než odjede zastupovat Českou republiku na setkání Evropské rady. Právě tam se budou řešit přísnější klimatické cíle pro rok 2030. (14. října 2020)
Město uvažuje o uzavření prostor na Letenské pláni. (17. 7. 2019)
Při opravě, která trvala více než dva roky, bylo kompletně vyměněno ozubení, ultrazvukem zkontrolovány svary, doplněny nové bezpečnostní prvky a nainstalováno moderní osvětlení i kamerový systém. Metronom navíc získal novou povrchovou úpravu.

Metronom je vysoký 25 metrů a váží sedm tun, na Letnou byl v roce 1991 dopraven z haly ČKD pomocí vrtulníku, stát tam měl jen dočasně při příležitosti Všeobecné československé výstavy. Už více než tři desetiletí je však nedílnou součástí panoramatu hlavního města. Ručička metronomu se vychyluje až o 60 stupňů a jeho pohyb zajišťuje dvoutunové závaží.

U díla se každoročně koná řada společenských a kulturních událostí. Velmi známým je multižánrový hudební festival Metronome Festival Prague pořádaný zkraje léta.

Firma PSN působí na českém trhu s nemovitostmi od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí. Vlastní nemovitosti v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Mezi nejznámější patří například Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí nebo City Empiria na Pankráci. V poslední době se věnuje i výstavbě rezidenčních projektů, pracuje například na proměně továrního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích.

