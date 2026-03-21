Policisté dohlížejí na shromáždění na pražské Letné, které provází značné komplikace v dopravě. Kvůli vysokému počtu účastníků musely hlídky řešit dopravní situaci v okolí místa konání již před začátkem akce.
V průběhu dopoledne došlo v blízkosti demonstrace k bezpečnostnímu incidentu. Policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili muže, který z okna bytu mířil z airsoftových zbraní směrem na ulici. Zákrok proběhl v počátku akce a policie nyní okolnosti střelby prověřuje.
Airsoftové zbraně jsou přitom typicky schopné způsobit podlitiny a leckteré projektily mohou dosahovat rychlosti až 180 m/s.
„Žádné další incidenty jsme nezaznamenali,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk.
Podle reportéra iDNES.cz také pořadatelé varovali před podvodníky, kteří na místě obcházejí demonstranty se žádostí o příspěvek: „Vybíráme peníze v hotovosti, pokud tu obchází někdo s kasičkou tak to není pro Milion chvilek,“ uvedli pořadatelé.
Situace na místě zůstává pod dohledem bezpečnostních složek.
Policie apeluje na motoristy, aby se oblasti Letné v podvečerních hodinách vyhnuli a sledovali aktuální dopravní situaci, protože rozchod účastníků po 17. hodině pravděpodobně způsobí další zdržení.