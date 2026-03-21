Policisté na Letné zadrželi muže, který střílel z airsoftových zbraní

Zatímco tisíce lidí mířily na Letnou, policisté museli kromě dopravy řešit i vážný bezpečnostní incident. Příslušníci speciální pořádkové jednotky na místě zajistili muže, který z okna přilehlého bytu mířil na ulici a střílel z airsoftových zbraní i většího rozměru.

Airsoftové zbraně, jimiž v sobotu muž střílel na kolemjdoucí demonstranty v blízkosti Letné (21. března) | foto: Policie ČR X

Policisté dohlížejí na shromáždění na pražské Letné, které provází značné komplikace v dopravě. Kvůli vysokému počtu účastníků musely hlídky řešit dopravní situaci v okolí místa konání již před začátkem akce.

Herec Ivan Trojan vystoupil na demonstraci na Letenské pláni s kritikou současné vlády. (21. března 2026)
Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, na pražské Letenské pláni kritizuje vládu Andreje Babiše. (21. března 2026)
Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (21. března 2026)
Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě premiéra Andreje Babiše. (21. března 2026)
V průběhu dopoledne došlo v blízkosti demonstrace k bezpečnostnímu incidentu. Policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili muže, který z okna bytu mířil z airsoftových zbraní směrem na ulici. Zákrok proběhl v počátku akce a policie nyní okolnosti střelby prověřuje.

Airsoftové zbraně jsou přitom typicky schopné způsobit podlitiny a leckteré projektily mohou dosahovat rychlosti až 180 m/s.

„Žádné další incidenty jsme nezaznamenali,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk.

Podle reportéra iDNES.cz také pořadatelé varovali před podvodníky, kteří na místě obcházejí demonstranty se žádostí o příspěvek: „Vybíráme peníze v hotovosti, pokud tu obchází někdo s kasičkou tak to není pro Milion chvilek,“ uvedli pořadatelé.

Situace na místě zůstává pod dohledem bezpečnostních složek.

Policie apeluje na motoristy, aby se oblasti Letné v podvečerních hodinách vyhnuli a sledovali aktuální dopravní situaci, protože rozchod účastníků po 17. hodině pravděpodobně způsobí další zdržení.

