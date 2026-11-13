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„Český národ povstal proti prosazování klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse,“ řekl na úvod předseda spolku Mikuláš Minář. „Někteří jsou tady už popáté, protože tady stáli už v roce 1989,“ uvedl. Zároveň zkritizoval vládu za to, že mluví o mladých lidech a demonstrujících podobně jako komunisté před revolucí.
„Oni panikaří, chybují, zaplétají se do lží,“ řekl Minář s odkazem na vládní koalici. Čas autoritářů se však podle něj chýlí ke konci. „Stále více zmatený a unavený Andrej Babiš je už pouhým stínem toho, co kdysi býval,“ prohlásil. Desetitisíce lidí na Letenské pláni reagovaly potleskem a skandováním. Minář s odkazem na informace od policie řekl, že všechny sektory Letenské pláně jsou plné. „To znamená, že nás je tady víc než v březnu,“ uvedl.
Na pódiu se během odpoledne střídají osobnosti kultury i zástupci různých profesí. Mezi ohlášenými účinkujícími jsou:
,,Naši zemi si vzali jako rukojmí nezodpovědní hulváti a extremisté,“ řekli organizátoři a zároveň demonstranty znovu vyzvali k pokojnému protestu. V pohotovosti je na Letné jak antikonfliktní tým, tak složky záchranářů i policistů.
Redakce iDNES.cz oslovila s dotazem, co říkají na zaplněnou Letenskou pláň, premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé). Ani jeden nereagoval.
Na pódiu promluvily i signatářky Charty 77. „Mlčet už jsme jednou odmítli a nebudeme mlčet ani dneska,“ řekly. „Kdo chce uzurpovat moc, potřebuje vystrašenou společnost, a proto chtějí omezit veřejnoprávní média. Lidé, kteří chtějí bojovat proti zlu, bývají považováni za blázny. Buďme blázni,“ vyzvala dav jedna ze signatářek Eliška Rothová.
Slovenská herečka a režisérka Tereza Nvotová pak promluvila o zkušenostech ze Slovenska. „Přišla jsem vás varovat, jak rychle se dá přijít o svoji zemi. I u nás to začalo u médií. Jde tedy o to, jestli jim dovolíte udělat první krok k rozkladu demokracie. Vytrvejte i když se bude zdát, že to nestačí. Protože žádná vláda, která se povyšuje nad lidi, u moci nevydrží,“ podotkla.
Spolek chce konec Okamury i debatu v divadle
Podle Mináře je potřeba dát najevo, že „král je nahý, vetchý a starý“ a že „je cosi shnilého ve státě dánském“. Představil proto novou podpisovou výzvu s názvem „Už nikdy 4:36".
Rozšířil také požadavky na vládu, aby zrušila záměr zrušit poplatky pro ČT a ČRo a zahájila odbornou diskuzi. Pozval proto všechny vládní představitele 2. prosince do Švandova divadla na debatu s veřejností a odborníky.
Dalším požadavkem je omluva občanům za „styl 4:36“. Spolek rovněž chce odvolání Tomia Okamury z funkce šéfa Poslanecké sněmovny. „Odvolejte Tomia Okamuru a zbavte SPD obrany,“ vyzval Minář.
Mluví jako opozice, navštěvují se, řekl Okamura
Redakce iDNES.cz požádala o reakci Okamury i ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny. „Spolek Milion chvilek zastává dlouhodobě názory ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP09, takže mluví úplně stejně jako tyto opoziční strany, spolupracují a také se pravidelně vzájemně navštěvují,“ uvedl Okamura pro iDNES.cz.
„Tohle je největší Letná od roku 1989,“ zopakoval Minář. Podle odhadu spolku se na Letenské pláni shromáždilo 350 až 450 tisíc demonstrujících. Oficiální číslo ale policie dosud nezveřejnila.
„Rozhlas vydržel všechna obléhání. A vydrží i to třetí - obléhání česko-slovensko-japonské. A to hlavně díky vám, držte se zuby nehty,“ vyzval plnou Letnou herec Zdeněk Svěrák. „A když náhodou už žádné zuby nemáte, držte se všema nehtama,“ dodal Svěrákův kolega Miloň Čepelka. Následoval hlasitý potlesk a jednotné skandování ,,děkujeme“.
Na pódiu vystoupili také sportovci, zástupci divadel, písničkář Karel Plíhal, či zpěvák David Koller, který si s davem společně zazpíval píseň od Karla Kryla Anděl. Demonstrace se účastní také například herečka Iva Pazderková, herec Jan Hrušínský nebo koreanistka Nina Špitálníková.
„Veřejnoprávní média pomáhají hlídat, aby se pískalo podle pravidel,“ řekl kajakář Vavřinec Hradilek. Před protestujícími promluvila také řada podnikatelů a filantropů, což je podle Mináře novinka demonstrací Milionu chvilek pro demokracii.
„Poslední kapka“ i „začátek demise“
Na demonstraci do hlavního města dorazily také matka s dcerou z Libereckého kraje. Obě odmítají vládní návrh na zrušení poplatků. „Českou televizi a Český rozhlas často sledujeme a posloucháme. Tohle nikdy nesmí projít,“ řekly reportérovi iDNES.cz.
Nesouhlas s vládní politikou přivedl na Letnou také Martina z Plzně, který přijel i manželkou a dětmi. „S tím, co tahle vláda dlouhodobě dělá, absolutně nesouhlasíme. A to je poslední kapka,“ říká.
Asi hodinu před začátkem demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu se na Letné sešlo kolem tisíce lidí, další přicházeli. Lidé na Letnou proudili ze všech směrů, například ze stanice metra Hradčanská vycházeli další stovky lidi.
Řada lidí má vlajky či transparenty, na kterých se objevují nápisy jako „Vládo, řeš bydlení! Ne ČT a ČRo!“, „Nenechte politiky zpackat nezávislost médií“, „Tohle je začátek demise“ nebo „Ruce pryč od médií“. Někteří stejně jako při předchozích protestech přišli v papírových čepicích připomínajících televizní postavičku Večerníčka.
Hlavním tématem demonstrace je budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.
Vondráček označil organizátory za „štváče“
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček označil v nedělí v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii za profesionální svolávače a štváče. „Já naprosto respektuji tu naštvanost. Ale opravdu těžce skousávám to, že je to opravdu už komercionalizace. Je to demonstrace na klíč. Toto už jsou profesionální svolávači a štváči. Jsou navázaní na Hrad, opozici a tak dále,“ prohlásil.
Proti jeho slovům se následně ohradil šéf ODS Martin Kupka i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Pan Vondráček bohorovně říká, že mají právo na ten protest, ale potom dá pět dalších nálepek ve svém vyjádření,“ řekl Rakušan s tím, že on sám na Letnou půjde.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) pro demonstrace projevil pochopení. „Určitě je skvělé, že máme právo pořádat demonstrace a pochody. Já sám jsem jich organizoval už mnoho i pochodů demonstrací. Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory,“ řekl v Debatě ČT.
Následně však dodal, proč podle svých slov tento pocit ztratil. „Současná opozice, bývalá vláda kriminalizovala za můj pravdivý legální názor, kde letos soud pravomocně rozhodl, že protiimigrační plakát byl v pořádku, a dva roky jste mě kriminalizovali kvůli legálnímu názoru,“ uvedl Okamura.
„Tito lidé svými demonstracemi neudělají vůbec nic pro žádného normálního občana České republiky,“ prohlásil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat média ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví či divadla.
Organizátoři se na očekávaný nápor lidí intenzivně připravili. Na místě nachystali velké pódium, LED obrazovky a zázemí pro účastníky. Na Letné připravili také se zvláštním sektorem pro rodiče s dětmi. Do organizace se zapojily stovky dobrovolníků, kteří pomáhají s navigací, bezpečností i dalšími praktickými záležitostmi. Pořadatelé posílili také antikonfliktní tým.
Cestu na protest komplikovala stržená trolej
Provoz pražských tramvají v okolí Nádraží Holešovice kolem poledne výrazně omezila stržená trolej. Komplikovalo to dopravu lidí na Letnou, kde se koná demonstrace. Podle webu pražského dopravního podniku ale trvalo omezení jen zhruba čtvrt hodiny. „Provoz byl překvapivě rychle obnoven a tramvaje se postupně vrací do svých tras,“ uvedla PID na síti X.
Kvůli očekávanému velkému počtu účastníků je v neděli posílena také městská hromadná doprava. Dopravní podnik vypravil dvě mimořádné tramvajové linky. Linka 40 jezdí mezi Červeným Vrchem a Palmovkou, linka 44 propojuje Špejchar s Holešovicemi a Vltavskou. Cestující musí počítat s vyšším vytížením běžných spojů i možnými komplikacemi v okolí Letenské pláně.
Řidičům se doporučuje se oblasti raději vyhnout. Vzhledem k očekávanému počtu lidí může být komplikované nejen parkování, ale také průjezd okolními ulicemi. Vhodnější je podle organizátorů využít záchytná parkoviště P+R a pokračovat městskou hromadnou dopravou. Také policisté upozornili, že možná budou muset automobilovou dopravu omezit.
„Upozorňujeme, že místo shromáždění se nachází v bezletové zóně a je zde přísný zákaz používání dronů a ostatních bezpilotních letounů,“ uvedla Policie ČR na síti X, která z místa dohlíží na hladký průběh shromáždění.