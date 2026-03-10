Požár poblíž ministerstva vnitra. Od hořícího plynu chytly i dva domy

  15:03aktualizováno  15:16
V Praze na Letné zasahují hasiči u požáru plynového potrubí. Vypukl v ulici Dobrovského poblíž budovy ministerstva vnitra a od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, který následně zvýšili na třetí. Evakuují okolní budovy a ulice.
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

„Došlo k požáru plynového potrubí. Na místě zasahují jednotky hasičů ve druhém stupni požárního poplachu,“ uvedl pro IDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

„Od požáru plynového potrubí začala hořet fasáda dvou domů,“ informují policisté na síti X. „Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena.“

„Momentálně probíhá požární obrana, protože je to v těsné blízkosti činžovního domu. Chráníme ten dům, ale nemůžeme uhasit oheň, protože by došlo k výbuchu plynu,“ upřesnil Řezáč.

Dům hasiči evakuovali, stejně jako ulice a budovy do 100 metrů od místa požáru. Budovy ministerstva vnitra se evakuace zatím netýká, sdělil redakci mluvčí instituce Ondřej Krátoška.

