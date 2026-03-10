Požár poblíž ministerstva vnitra. Od hořícího plynu chytly i dva domy

„Došlo k požáru plynového potrubí. Na místě zasahují jednotky hasičů ve druhém stupni požárního poplachu,“ uvedl pro IDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
„Od požáru plynového potrubí začala hořet fasáda dvou domů,“ informují policisté na síti X. „Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena.“
„Momentálně probíhá požární obrana, protože je to v těsné blízkosti činžovního domu. Chráníme ten dům, ale nemůžeme uhasit oheň, protože by došlo k výbuchu plynu,“ upřesnil Řezáč.
Dům hasiči evakuovali, stejně jako ulice a budovy do 100 metrů od místa požáru. Budovy ministerstva vnitra se evakuace zatím netýká, sdělil redakci mluvčí instituce Ondřej Krátoška.