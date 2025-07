Hned dva tábory s dohromady 238 dětmi a dospělými museli o víkendu evakuovat hasiči. Hladina Černého potoka ve Velké Kraši na Jesenicku vystoupala na třetí povodňový stupeň.

„Jeho hladina se kvůli silným dešťům zvýšila tak, že hrozilo jejich odříznutí od příjezdových komunikací a mostu,“ přiblížila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Není to první evakuace letošního léta. Například v pondělí 21. července měly netradiční „bojovku“ tři desítky táborníků na Třebíčsku.

U obce Kdousov na Třebíčsku spadlo za den 40 litrů vody na metr čtvereční a místní potok se změnil v divokou vodu. I tam hrozilo, že se rozlije do tábořiště. Děti a jejich vedoucí přenocovali v kulturním domě. Do tábořiště se vrátili další den.

Táborníci ve Velké Kraši ale takové štěstí neměli. Jejich pobyt však zrovna končil, takže evakuační přesun jen uspíšil jejich odjezd. Další turnus ale musel začít později. Areál totiž zůstal rozbahněný.

Evakuaci letos zažily i děti na táboře u Fulneku na Novojičínsku. Více než padesátku lidí zde pomáhali přesunout hasiči už 8. července. Hlavní vedoucí tábora Jan Kludka preventivně přesunul program do „tepla a sucha“ do nedalekého společenského sálu.

Meteorologové totiž varovali, že může spadnout až 180 litrů vody na metr čtvereční. Předpověď se ale nenaplnila. „Děti mají nové dobrodružství,“ komentoval přesun stručně Kludka.

Sinice i znečištěná voda k pití

Tam, kde neprší tak vydatně, se zase ve stojatých vodách daří sinicím. Kvůli jejich přemnožení se v některých rybnících nedá koupat a na některých vodních plochách hygienici prodlužují zákaz koupání už několik týdnů.

To je případ i tábořiště Kachlička u stejnojmenného osmihektarového rybníka nedaleko Humpolce na Vysočině. Zákaz koupání tam platí od 3. července. „Kachlička úplně zezelenala. Děti jsme do vody pustili jen na začátku léta, pak už to nešlo. Bez osprchování po koupání to nejde nikdy, na to už jsme zvyklí.

Děti ale o koupačky nepřijdou. Děláme pravidelně puťáky, při nich narazíme na čistější vody,“ poukazuje tamní hlavní vedoucí Josef Herclík na to, že program lze přizpůsobit i horším přírodním podmínkám.

Hygienici nekontrolují vodu jen v rybnících a vodních nádržích, zajímá je také voda, kterou táborníci využívají k mytí nádobí a k pití. Ne všude je ideální. Padají za ni i několikatisícové pokuty.

Nenahlášený tábor

Zřejmě největší malér měl tábor v Karlovarském kraji, jehož pořadatel ani hygienikům nenahlásil, že, tam děti bude mít. To je přitom povinné pro každou zotavovací akci s minimálně třiceti dětmi. Kontrolu tam experti provedli poté, co jim tábořiště nahlásil anonym.

„Chyběly doklady o zdravotní způsobilosti vedoucích a dalšího personálu. Nebyl ani laboratorní rozbor prokazující jakost pitné vody z individuálního zdroje. Hygienické podmínky byly nevyhovující,“ popsala Klára Coganová z karlovarské hygienické stanice. Provozovatel dostal pokutu sedm tisíc korun.

Jen o tisíc korun méně musí zaplatit tábor v Novohradských horách na Českokrumlovsku. Jihočeští hygienici zjistili, že kromě pitné vody přenášené v kanystrech z vodovodního řadu táborníci využívají vodu i odjinud. Ze studánky k mytí nádobí, ale především přímo z potoka k umývání rukou všech, tedy i služby v kuchyni nebo zdravotníků.

Pozor na trubky i studánky

Nevyhovující vzorky pitné vody hlásí i hygienici z Libereckého kraje. Všímají si vody uskladněné v kanystrech i kvality vody ze studánek. Ta se vlivem dešťů rychle zhoršuje.

„Mikrobiologická závadnost dovážené vody opakovaně poukazuje na to, jak důležité je se o nádoby správně starat, skladovat barely na stinném místě, v případě hodně teplého počasí netvořit velké zásoby a raději vodu častěji obměňovat. Při manipulaci pak používat vhodné a čisté pomůcky,“ radí Kateřina Hochmalová z liberecké hygieny.

Pokud vodu vedou trubky na povrchu, mělo by se podle ní dbát na vhodný materiál a výtokové kohouty. I ty mohou vodu kontaminovat. Na Vysočině zase kontroloři pokutovali dvěma tisíci korun tábořiště s nedostatkem sprch. Pro třicet dětí musí být vždy aspoň jedna sprchová růžice a na každých pět dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem.