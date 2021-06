Letní tábory letos podraží o další testy. Nelíbí se to organizátorům ani rodičům

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví žádá, aby se děti na táborech každých sedm dní znovu testovaly na covid. Pro rodiče náklad navíc, pro pořadatele komplikace. Šéf resortu Adam Vojtěch nakonec lehce povolil.

Letní tábory se zřejmě ještě prodraží. Přestože na ně děti smějí jen s negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu a mají dodržovat homogenitu kolektivu, podle ministerstva zdravotnictví pro ně po týdnu pobytu platí povinnost se opět otestovat. To se ale nelíbí organizátorům táborů, kteří jsou zásadně proti.



„Jsme naštvaní. Nemáme problém s tím, aby se děti otestovaly předem. Ale vadí nám, že je máme po sedmi dnech testovat znovu. To je nesmysl,“ sdělil předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka.

Táborové organizace argumentují tím, že po týdnu v přírodě, kde se skupiny zcela izolují od ostatních lidí, děti se stýkají jen mezi sebou a maximálně potkají srnku, je testování nadbytečné: už předem otestované děti se nemají od koho a kde nakazit.

Výhoda jménem PCR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jejich podněty zaznamenal a nakonec trochu povolil. „Vnímám debatu o testování v průběhu letních dětských táborů. Řešil jsem to dnes s hlavní hygieničkou a domluvili jsme se na mírném uvolnění. Pokud bude dítě před akcí otestováno metodou PCR, nebude se muset po sedmi dnech přetestovat. U antigenních testů přetestování zachováme,“ napsal ministr večer na Twitteru.

„Snažíme se organizátorům táborů maximálně vyjít vstříc, ale také zajistit ochranu zdraví dětí. Na tábory jezdí děti z různých regionů, kde je rozdílná incidence nákazy. Opatrnost je potřeba i z důvodu inkubační doby onemocnění. Vím, že je to komplikace, ale tady jde o zdraví,“ doplnil.

Jak jsou na tom děti s covidem, lze zjistit dvěma způsoby. Organizátoři mohou zvolit samotesty a přítomnost viru ověřit v polních podmínkách tábořiště. Testovací sady ale musí někdo zaplatit.

„Neumím si představit, že rodičům pošlu účet ještě za test, když jsem jim slíbil službu za nějaké peníze. Jednak je mi to proti srsti a jednak si myslím, že ani právně by to nebylo v pořádku,“ míní Topinka, který je připraven testy pro své tábory případně zafinancovat ze svého coby organizátor.

Na některé větší a několikatýdenní pobytové tábory jezdí třeba 150 až 200 dětí, tam by se ceny za testy vyšplhaly do řádu desetitisíců. Finanční zátěž ale dopadne i na rozsahem menší pobyty dětí v přírodě. „Jedeme na tři neděle, dětí máme 32 plus dospělí, dohromady tedy 40 lidí. Na třítýdenní tábor bude 80 testů. Takový test se dá dnes koupit dejme tomu za 50 korun. Najednou to stojí pět tisíc, což je náklad, se kterým jsme nepočítali. Takže se nám to nelíbí,“ uvedl pro LN Ondřej Šejtka z České rady dětí a mládeže.

Přesun je větší riziko

Pokud by organizátor peníze na testy neměl, může využít oficiálních testovacích center. Stát dává možnost nechat se několikrát do měsíce prověřit zdarma. A to jak PCR metodou, tak antigenní. „Výlet“ celého tábora za zdravotníky by ale byl v rozporu s požadavkem, aby se děti během pobytu nemíchaly s nikým jiným.

„Podle doporučení máme vynechat veškeré hrady a zámky, města a podobná místa, kde dochází ke kumulaci lidí, abychom si do tábora něco nezavlekli. Ale když pojedeme do testovacího centra, přesně to se může stát,“ říká Topinka.

Výprava vlakem či autobusem z bezpečné izolace v lese do rušných měst není nejlogičtější volbou ani podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly. „Riziko někam cestovat by bylo větší než zůstat na táboře,“ připouští známý epidemiolog.

Jediným teoretickým důvodem pro přetestování dětí v průběhu pobytu na táboře by podle Prymuly mohly být pochyby nad spolehlivostí prvního vstupního testu. Ten druhý by v tom případě ověřil, že prvotní neukazoval falešnou negativitu. Během týdne by už ale jeden pozitivní táborník všechny ostatní zřejmě promořil.

Jiný problém by však organizátorům mohla způsobit falešná pozitivita malých účastníků. Krajská hygiena by totiž v krajním případě mohla celý tábor rozpustit.

„Je tu riziko falešné pozitivity, čehož se upřímně bojím. Jak jsou testy spolehlivé, víme všichni,“ uvedl Topinka. Pozitivitu antigenního testu musí vždy potvrdit či vyvrátit ještě PCR test, který je spolehlivější.

„Testy budou shánět všichni“

Podle táborníků chtělo ministerstvo sjednotit podmínky testování s dalšími formami letních pobytů. Tábory ale dle nich nelze srovnávat například s bydlením v penzionech. „Do hotelu přijedou lidé na dvě tři noci, týden. Různě se tam míchají. Kdežto na táboře jsou homogenní skupiny. Jestliže jsme zrušili testy v zaměstnání, ve školách, proč je máme mít na táborech,“ ptá se Topinka.

Nutnost testovat každý týden ministerstvo oznámilo v pondělí. Podle Šejtky je to na poslední chvíli. „Sehnat takové množství testů nebude snadné, protože je budou chtít všichni organizátoři a dodavatelské firmy najednou nebudou moci uspokojit poptávku,“ míní.

Přestože pořadatelé táborů řeší jejich podobu s ministerstvem od dubna, o jiném než vstupním testování podle něj nebyla řeč. „Vidíme velké riziko v načasování a hlavně v tom, že jsme o něčem takovém vůbec neslyšeli. A najednou se to v tichosti objevilo v podmínkách,“ stěžuje si Šejtka.