Přibývá rodin, které nemají peníze na tábory pro děti. Pomáhají jim sbírky

Podle Miroslava Topinky z Asociace dětské rekreace se počet dětí, které každoročně jezdí na tábory, dlouhodobě drží mezi 210 až 250 tisíci. Ceny klasických chatičkových táborů bez dotací se letos pohybují mezi pěti až šesti tisíci za týden, u čtrnáctidenních turnusů pak mezi osmi až deseti tisíci korunami.

„Tábory zdražují v souladu s běžnou inflací. Stejně jako doma platíme za energie, jídlo a další náklady, platíme je i na táboře. Kuchaře musíte zaplatit jako každého jiného, jídlo nikdo levněji neprodá. I přesto jsem přesvědčen, že poměr cena versus to, co dítě zažije, je stále velmi výhodný,“ říká Topinka. Dodává, že i rodinný výlet do kina nebo víkendový program může vyjít podobně jako několik dní na táboře.

Některé zdravotní pojišťovny navíc přispívají na sportovní či pohybově zaměřené tábory. Částky se pohybují nejčastěji mezi 500 až 1500 korunami a je možné je čerpat třeba na příměstské nebo specializované pohybové tábory, pokud zájemci splňují podmínky programu prevence. Využívají je hlavně rodiče mladších dětí a těch, které se pravidelně věnují sportu.

Ani to ale některým rodinám nestačí. Podle údajů z loňska, které zveřejnila ČTK, vzrostl počet žádostí o finanční pomoc na dětské tábory až o 40 procent. Pomáhají neziskové organizace jako Patron dětí nebo i jednotliví dárci přes sbírkové platformy.

Mít co vyprávět

Patnáctiletý Matěj má Downův syndrom, autismus a nemluví. Se světem kolem sebe komunikuje jinak – pomalu, prostřednictvím gest a náznaků. Pokroky přicházejí po milimetrech. „Například obyčejné podání ruky mu trvalo tři roky,“ popisuje jeho maminka, která Patrona dětí požádala o pomoc s úhradou letního pobytu s odborně vedeným logopedickým programem.

Právě takové aktivity Matějovi přinášejí cenné kontakty s dětmi s podobnou zkušeností a bývají zdrojem změn. Ty jsou sice drobné, ale pro maminku se rovnají zázrakům. „Tento pobyt je jediným místem, kde se Matěj kromě domova cítí přijímaný. A kde nás vždycky něčím překvapí,“ dodává. Jenže zajistit asistenta a potřebné služby znamená výdaj, který je už mimo možnosti rodiny.

Přispět dětem na tábor I letos pomáhá organizace Patron dětí vybrat peníze na tábor pro děti, jejichž rodiny by si ho jinak nemohly dovolit. Konkrétnímu dítěti můžete přispět zde.

I desetiletá Tereza touží po táborech, konkrétně po těch tanečních. Bylo vy to pro ni splněné přání. Jenže její rodina musí obracet každou korunu. „Když se dozvěděla, že by mohla jet, úplně se rozzářila. Ale bez pomoci jiných by to nešlo,“ říká její tatínek.

Podle organizace Patron dětí, která pomáhá financovat pobyty pro děti z nelehkých poměrů, má přitom tábor hlubší smysl než jen rekreaci. Letní prázdniny jsou pro děti obdobím, kdy mohou prožívat nová dobrodružství, získávat nové kamarády, objevovat své možnosti a vyrůstat v sebevědomější osobnosti.

„Neměly by o to přijít jen proto, že si jejich rodiny nemohou tyto aktivity dovolit zaplatit,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.

Letní tábory v Česku mají dlouhou tradici. Nejrozšířenější jsou ty pobytové s ubytováním v chatkách nebo stanech, příměstské tábory pak slouží hlavně mladším dětem v městech.

V posledních letech podle Asociace dětské rekreace přibývá také tematických táborů, a to i díky nabídce příspěvků od zdravotních pojišťoven nebo firemních benefitů. Nejvíce táborů pořádají neziskové spolky, dětské organizace a sportovní kluby.