„Vezmu psa Betynu, pojedeme půl hodiny, tři čtvrtě a pak půjdeme pěšky třeba pět, šest kilometrů. Nebudeme to přehánět, někde prostě vylezeme a zase pojedeme,“ představuje volební lídr ANO v Praze Havlíček, kde bude lákat voliče.

Pro lidi z paneláků bude mít ještě jiné lákadlo. „Dělám si speciální stánek. Budu čepovat na sídlištích pivo točený Karel a malinovku. Ale podstatné je to, že to budeme mít na sídlišti a na hodně frekventovaných místech. A někde budu i točit zmrzlinu,“ popisuje Havlíček.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Čeká mě letní brigáda, jdu za výčep! O prázdninách budu mít na různých místech stánek se speciální dvanáctkou a limonádou. Startujeme teď ve středu na Praze 12, přijďte na Točeného Karla nebo malinovku... https://t.co/KAnJJY18uk oblíbit odpovědět

Kromě toho bude mít i setkávání se skupinami podnikatelů. „Dodělávám hlavně hospodářskou strategii, to je z mého pohledu ještě důležitější, než je program,“ dodává předseda stínové vlády ANO.

Vyšší slevy na jízdné pro seniory i studenty

Kromě toho právě na přelomu konce školního roku a začátku prázdnin přichází opoziční hnutí ANO s něčím, co pocítí část voličů v peněženkách.

Od 1. července vrací ve všech krajích, kde má hnutí svého hejtmana, slevu 75 procent na jízdné pro žáky, studenty a seniory.

„Osm krajů, kde má ANO hejtmany, se spojilo. Připravili jsme jednoduchý model, jak se ke slevám vrátit z krajských rozpočtů. Tam, kde to stát odpískal, my držíme slovo. Vše je připravené, funkční a startujeme právě teď již od 1. července,“ říká stínový ministr dopravy za ANO Martin Kolovratník, který má být lídr v Pardubickém kraji.

S premiérem Fialou u grilu

Koalice SPOLU vsadí v létě na opékání masa s voliči. „Po debatách přichází série grilování na jižní Moravě. Bez sálu a pódia, zato s dobrým jídlem a příležitostí si s námi v klidu popovídat,“ láká voliče na letní setkání premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Petr Fiala @P_Fiala Začíná léto a my vyrážíme ven. Po debatách přichází série grilů na jižní Moravě – bez sálu a pódia, zato s dobrým jídlem a příležitostí si s námi v klidu popovídat.



Startujeme v úterý 8. července v 17:00 ve Veselí nad Moravou, v bistru Dog in Dock. Přijďte na něco dobrého z https://t.co/44L8LcPIQk oblíbit odpovědět

Poslední debata v sále bude 7. července ve Fialově Brně a už o den později začínají setkání u grilu. První bude ve Veselí nad Moravou a následovat budou o týden později v Lulči, v Brně a do konce července ještě u Vranovské přehrady.

„Setkání u grilu se nám osvědčila před volbami do Evropského parlamentu,“ říká mluvčí ODS Jakub Skyva.

„Budeme se potkávat s voliči v přírodě, na cyklostezkách, chystají se různé pozvání na gril, cyklotour a podobně, čili bude to opravdu taková letní svěží kampaň společně taky s našimi mladými,“ zmiňuje pro iDNES.cz šéf lidovců Marek Výborný.

„Máme vymyšleny formáty takového inovativního setkávání v terénu s lidmi, které bude přiměřené těm letním podmínkám, aby to nebyly nějaké nucené velké davové akce, kde se všichni budeme potit a bude nám to nepříjemné,“ prohlašuje obecně šéf STAN Vít Rakušan.

Piráti podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba plánují sérii výjezdů do různých měst. „Víme, že spousta lidí teď řeší hlavně rostoucí ceny a nejistotu, co bude dál. Chceme snížit daně pro většinu rodin a pomoci s cenami základních věcí. Zároveň plánujeme, aby bydlení bylo dostupnější, chceme 200 000 nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty. Náš tým je v terénu, nasloucháme lidem po celé republice a do přípravy plánu jsme zapojili spoustu odborníků,“ stáčí otázku na letní kampaň zpět k programu Pirátů.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října. Průzkumům s náskokem vévodí hnutí ANO před koalicí SPOLU.