Léto bylo výrazně chladnější než loňské, nejteplejší byl červen

Autor: ,
  13:43
Letošní léto v Česku s průměrnou teplotou 17,9 stupně Celsia bylo výrazně chladnější než loňské, kdy průměrná teplota dosáhla 19,3 stupně. Teplotně se od roku 1961 zařadilo na 13. až 15. místo. Ze tří letních měsíců byl nejteplejší červen. Tropických dní s teplotami 30 a více stupňů bylo 35, v letech 2022 až 2024 více než 40.
Fotogalerie3

Extrémně vysoké teploty vyhnaly Pražany k vodě či jen tak do přírody. Padaly teplotní rekordy. (7. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Nejvyšší průměrná letní teplota byla v Česku zaznamenána v roce 2019, kdy činila 19,5 stupně Celsia. Naopak nejnižší byla v roce 1978 s průměrnou teplotou 14,6 stupně.

Nejteplejším měsícem letošního léta byl červen s průměrnou teplotou 18,1 stupně Celsia, který meteorologové hodnotí jako teplotně silně nadnormální. V červenci naměřili v průměru 17,9 stupně a v srpnu 17,7 stupně Celsia. Oba prázdninové měsíce byly podle nich teplotně normální a mírně chladnější než takzvaný normál z let 1991 až 2020.

I když se srpen neodchýlil od dlouhodobého průměru, v posledních deseti letech byl tento měsíc chladnější jen v roce 2021 s průměrnou teplotou 16 stupňů a v roce 2016 s průměrnou teplotou 17 stupňů. Loňský srpen s průměrnou teplotou 20,2 stupně byl výrazně teplejší, dodal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážek spadlo v srpnu méně, než bývá v tomto měsíci obvyklé, nejvíce pršelo na začátku a konci měsíce.

Informace uvedl Český hydrometeorologický ústav v pondělí na síti X. Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.