Nejvyšší průměrná letní teplota byla v Česku zaznamenána v roce 2019, kdy činila 19,5 stupně Celsia. Naopak nejnižší byla v roce 1978 s průměrnou teplotou 14,6 stupně.
Nejteplejším měsícem letošního léta byl červen s průměrnou teplotou 18,1 stupně Celsia, který meteorologové hodnotí jako teplotně silně nadnormální. V červenci naměřili v průměru 17,9 stupně a v srpnu 17,7 stupně Celsia. Oba prázdninové měsíce byly podle nich teplotně normální a mírně chladnější než takzvaný normál z let 1991 až 2020.
I když se srpen neodchýlil od dlouhodobého průměru, v posledních deseti letech byl tento měsíc chladnější jen v roce 2021 s průměrnou teplotou 16 stupňů a v roce 2016 s průměrnou teplotou 17 stupňů. Loňský srpen s průměrnou teplotou 20,2 stupně byl výrazně teplejší, dodal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážek spadlo v srpnu méně, než bývá v tomto měsíci obvyklé, nejvíce pršelo na začátku a konci měsíce.
Informace uvedl Český hydrometeorologický ústav v pondělí na síti X. Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna.