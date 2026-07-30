V Česku padaly teplotní rekordy, v Doksanech naměřili přes 40 stupňů

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  18:35aktualizováno  20:02
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Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku,...

Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku, kde dnes teploměry zaznamenaly teplotní rekord. (27. června 2026) | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna...
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna...
Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku,...
Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku,...
32 fotografií
V Doksanech na Litoměřicku ve čtvrtek v 17 hodin naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, sdělila Iveta Kodádková z ČHMÚ.

Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí. Teploty nad 40 stupňů meteorologové očekávali až v pátek. „V Doksanech bylo překonáno 40 stupňů Celsia už dnes. V 17:00 vystoupala teplota na 40,1 stupňů Celsia a teplota ještě může lehce stoupat,“ napsal ČHMÚ.

Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku, kde dnes teploměry zaznamenaly teplotní rekord. (27. června 2026)
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku, kde dnes teploměry zaznamenaly teplotní rekord. (27. června 2026)
32 fotografií

V Doksanech byl na konci června zaznamenán také teplotní rekord pro Česko 41,9 stupně Celsia. Podle mapy na webu ČT24 byl dosavadní rekord v Doksanech pro dnešní den z roku 1994 a činil 37,1 stupně.

V Plzni Bolevci bylo podle dat ČHMÚ ve čtvrtek 39,5 stupně, i tam byl překonán rekord. V Plzni na Mikulce a v Rokycanech naměřili shodně 39,2 stupně. Stanice v obci Neumětely na Berounsku zaznamenala 38,8 stupně, o jednu desetinu stupně méně bylo v Dobřanech v okrese Plzeň-jih a středočeských Dobřichovicích.

Rekordy podle zveřejněné mapy padaly především v západní a jižní polovině Česka, podle Kodádkové také třeba v Ústeckém kraji. Například v jižních Čechách rekordy zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia.

Na Moravě a ve Slezsku se podle ČHMÚ dnešní maxima pohybují většinou do 37 stupňů. „Zítra (v pátek) se k nám dostane ještě mírně teplejší vzduch a teploty tak mohou být v průměru ještě vyšší,“ uvedl ČHMÚ.

Vysoké teploty komplikovaly zásah hasičů u požáru lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Kvůli větru se oheň rozšířil i na přilehlé strniště. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Navečer tam zasahovalo 150 hasičů, pomáhaly i vrtulníky s bambivakem, požár se zatím nepodařilo lokalizovat.

Na železní trati mezi Unhoští a Kladnem musel být zase na několik hodin přerušen provoz. Horko zde totiž poškodilo koleje.

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