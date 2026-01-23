Letouny L-159 armáda Ukrajině prodat nemůže, uvedl Zůna. Odvolal se na NKÚ

Autor: ,
  12:46aktualizováno  13:08
Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že česká armáda nemůže Ukrajině prodat čtyři letouny L-159, které Kyjevu nabídl minulý týden prezident Petr Pavel. Následně tuto možnost vláda odmítla a samotný Zůna nyní prohlásil, že jeho závěr vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Den otevřených dveří čáslavské základny. Bitevníky L-159 ALCA
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Bitevník L-159 Alca, který při cvičení podporoval pěchotu.
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
21 fotografií

„Je zde loňský nález NKÚ a stanovisko náčelníka generálního štábu (Karla Řehky) z poloviny loňského roku, které zpracovával na základě pokynů (tehdejší) ministryně obrany (Jany Černochové), kde se uvádí seznam vojenského materiálu, který armáda České republiky může poskytnout Ukrajině,“ uvedl v pátek Zůna.

Podle Zůny jsou bitevní letouny L-159 součástí protivzdušné obrany státu, která je prioritou. „Tak jako Ukrajina potřebuje urgentně tyto letouny k boji s vysokorychlostními drony, tak to potřebujeme i my,“ uvedl už dříve.

S tím v rozhovoru pro iDNES.cz tento týden souhlasil i bezpečnostní expert Milan Mikulecký. „Z pohledu obranyschopnosti České republiky nedává smysl se jich zbavovat. Pokud bychom se všech L-159 vzdali, museli bychom se smířit s tím, že budeme fungovat pouze s 12 gripeny. A když vezmete v úvahu, že jejich reálná operační schopnost zdaleka nedosahuje 100 procent, tak je to prostě málo,“ řekl.

Prezident Pavel přitom tvrdil, že česká armáda by se bez čtyř letounů L-159 obešla. Potvrzovat to podle něj mělo právě stanovisko armády, Zůna je však přesvedčen o opaku, jak nyní uvedl.

Babiš v úterý uvedl, že přenechání strojů Ukrajině nebylo ve hře ani v době, kdy vládla předchozí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN. Poslankyně Jana Černochová (ODS), která v minulé vládě zastávala funkci ministryně obrany ve vládě Petra Fialy (ODS), v pondělí řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku.

„Jediný, kdo může dát prezidentovi stanovisko o nepotřebnosti bojové techniky, která je ve výzbroji armády České republiky, je premiér. Takže pokud pan prezident pracuje s nějakým textem a říká, že má stanovisko armády, jde pravděpodobně o pracovní dokument. A nejde tedy o dokument, který by zpracovávalo ministerstvo obrany,“ uvedl Zůna.

Prezident výrobce letadel Aero Viktor Sotona ve čtvrtek novinářům řekl, že firma nové letouny L-159 nedokáže vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je při likvidaci dronů využít.

Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.

19. května 2013
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.