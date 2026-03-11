Dozvuky Vystrčilovy cesty? Lety politiků včetně prezidenta nově schvaluje premiér

Usnesení podle Vodičky potřebovalo revizi, protože nepočítalo s krizovými situacemi. „Aby se předešlo situacím, kdy je let potřeba vyslat operativně a není možné čekat týden na další zasedání vlády, bude lety nyní schvalovat premiér. Současná repatriační operace potvrdila, že takové nastavení je nezbytné,“ uvedl.
Ze stejného důvodu byla vypuštěna i věta, že se lety ústavních činitelů neomezují, protože opět může dojít k situaci, kdy budou některé lety prioritnější než lety politiků, doplnil.
V souvislosti s repatriačními lety z Blízkého východu minulý týden sklidil předseda Senátu Vystrčil z řad vládní koalice kritiku za let do Itálie, kde podpořil paralympioniky. Uvedl tehdy, že let měl předjednaný a den předem ho konzultoval s ministerstvem obrany, které nemělo výhrady.
Podle aktualizovaných zásad letecké přepravy ústavních činitelů se předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a prezidentovi nadále poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečuje ministerstvo obrany.