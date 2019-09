‚Levice hospodařit neumí.‘ Návrh rozpočtu je podle opozice nehospodárný a nezodpovědný

PRAHA Opozice kritizuje návrh rozpočtu, který v pondělí schválila menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD, jako nehospodárný, socialisticky přerozdělující a v době, kdy se začíná mluvit o recesi, nezodpovědný. Ve sněmovně čeká plán na hospodaření státu v příštím roce kritika a pozměňovací návrhy. Už před pondělním jednáním vlády nicméně slíbili podporu rozpočtu přes počáteční výhrady komunisté, kteří kabinet od počátku tolerují.

„Levicová vláda schválila levicový rozpočet. Že levice hospodařit neumí, je známá věc. My jim ukážeme, jak by šlo bez problémů dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, kdybychom ho sestavovali my. Ve Sněmovně předložíme konkrétní návrhy, kde ušetřit desítky miliard,“ uvedl na twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala.



Nedivím se, že levicová vláda dnes schválila levicový rozpočet. Že levice hospodařit neumí, je známá věc. My jim ukážeme, jak by šlo bez problémů dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, kdybychom ho sestavovali my. Ve Sněmovně předložíme konkrétní návrhy, kde ušetřit desítky miliard. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 16, 2019

Předseda lidovců Marek Výborný upozornil na možnou recesi. „Když víte, že bude hůř, začnete šetřit a uskromníte se. To je normální. Takové Německo se zodpovědně připravuje na ochlazení ekonomiky. Česká vláda ale dělá přesný opak. Rozhazuje a peníze chce vytahat z kapes daňových poplatníků,“ uvedl na sociální síti.

Podle Pirátů je návrh rozpočtu se schodkem 40 miliard v době růstu ekonomiky hrubou nezodpovědností. „A to navíc s přihlédnutím k prvním příznakům zpomalování ekonomiky v Německu a očekávanému zpomalení růstu české ekonomiky v druhém pololetí tohoto roku,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Vláda podle něj zanedbává investice.



„Problém na výdajové stránce ilustruje resort dopravy, který bude mít méně prostředků na investice i do oprav. Železniční doprava dostane z rozpočtu méně prostředků než loni. Jednou z mála oblastí, kde finance naopak rostou, jsou výdaje na zbrojení. Ačkoliv lze chápat potřebu modernizace armády, nemělo by to být na úkor chronicky podfinancovaných kapitol, jako je věda, výzkum a vzdělávání, jejichž výdaje rostou pomaleji než výdaje na armádu,“ uvedl Ferjenčík v tiskové zprávě.

„Rozpočet bohužel pokračuje v trendu zvyšování rizik budoucnosti. Ignoruje skutečnost dlouhodobé neudržitelnosti penzijního zdravotního systému a jeho investiční aktivita je menší než v dobách krize. V roce 2012 byla výše investic 2,8 procenta HDP, příští rok bude pouhých 2,5 procenta HDP,“ uvedl šéf sněmovního klubu TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek. Poznamenal také, že menší výdaje než v roce 2012 půjdou na vědu a výzkum. Jde podle něj o socialistický přerozdělovací rozpočet bez jakékoliv vize modernizace a konkurenceschopnosti země.

Hlavními prioritami rozpočtu jsou podle vládní koalice ANO a ČSSD zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku, výdajů na výzkum a vývoj nebo podpora sportu a vyšší investiční výdaje. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2021 a 2022. Letos je rozpočet schválen rovněž se schodkem 40 miliard korun, ke konci srpna byl schodek rozpočtu 15,4 miliardy korun.