Čeká ČSSD a KSČM sjednocení? V obou stranách se množí hlasy o spojení levice

„Česká levice zůstala před branami Poslanecké sněmovny,“ popsal výsledek Michal Hašek. Česká strana sociálně demokratická získala ve sněmovních volbách 4,6 procenta, tedy se nedostala za pětiprocentní hranici. Stejně dopadla i Komunistická strana, která získala 3,6 procenta.

„Čeká nás velmi složitý proces, v podstatě nějaké sjednocení levice tak, aby se mohla znovu nadechnout,“ nastínil Hašek. Jako příklad uvedl Slovensko, kde se levicové strany sjednotily. Bývalý hejtman v tomto smyslu také připomněl symboliku, kdy se před sto lety komunisté oddělili od sociální demokracie. Před více než 70 lety se ovšem po puči z roku 1948 opět spojili. A to násilně.

Podle Haška byl nízký procentní výsledek způsobený hlavně angažmá ve vládě Andreje Babiše a také koronavirová situace, která vrhala na vládní strany odpovědnost.



„Já jsem tehdy řekl předsedovi sociální demokracie řekl, že budeme muset radikálně změnit přístup k řadě věcí. Pokud by se nezměnilo nic, tak by loňské volby byly poslední, které by ČSSD přežila,“ řekl v České televizi Hašek. Chybou také bylo, že sociální demokracie nedokázala jasně komunikovat své úspěchy.

Na otázku, zda bylo správné se zaměřit na tradičního konzervativního voliče odpověděl, že rozhodně ano. „Kdybychom se potáceli v liberálním prostoru, tak nemáme ani tři procenta,“ dodal.

Konečná a Dolejší podporují myšlenku sjednocení

S podobným návrhem přišla i europoslankyně Kateřina Konečná, která ihned po rezignaci Vojtěcha Filipa oznámila svou kandidaturu na předsedkyni KSČM. „Hodlám v tomto duchu, když dostanu důvěru, oslovit všechny levicové organizace. V příštím roce jsou komunálky, bude prostor ukázat, jak je levice schopna spolupracovat ve prospěch občanů. Vrátit se ke kořenům,“ řekla Konečná v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zároveň dodala, že tradiční levice z politického spektra nezmizí. „Komunisté tady budou, lidé komunisty potřebují. Brzy lidé pochopí, jaké to je nemít levicovou vládu, nebude kdo by hájil jejich zájmy. Náš čas ještě přijde. Jdeme do toho čitelněji, jasněji a bez ústupků,“ uvedla.

Poslanec Jiří Dolejší také upozornil na nadcházející komunální volby. „Obávám se, že KSČM ani nebude schopna všude postavit své kandidátky. Takže je třeba uvažovat o spojenectví, různých uskupení je tu mnoho, místo hašteření se musíme dát dohromady,“ řekl.

Zásadní je podle Dolejšího hledat spojence například v levicových spolcích, i lokální uskupeních, iniciativách a sdruženích. Nejblíže jsou si ideově s ČSSD naopak o voliče Přísahy nebo Trikolóry usilovat nechtějí. „Pokud bychom chtěli otevřený levicový projekt, můžeme se tam (s ČSSD) sejít. Nejde to ale formou někdejší Národní fronty, tím bychom je jen odpudili,“ dodal. Stejně jako Konečná věří, že je ve Sněmovně levici potřeba.