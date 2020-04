Ochranné pomůcky za rozumnou cenu? Před měsícem naivní představa, řekl Vojtěch

PRAHA Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověří nákupy ochranných pomůcek v době nouzového stavu, neboť média v posledních dnech informovala, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo ochranné pomůcky za několikanásobně vyšší ceny než ministerstvo vnitra. Redakce webu Lidovky.cz proto oslovila ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby se k situaci vyjádřil.

Lidovky.cz: Opozice kritizuje, za jaké ceny MZ nakupovalo ochranné pomůcky. Jsou ceny v pořádku?

Opozice až moc rychle zapomněla, v jaké situaci byla Česká republika před měsícem. Nikdo nevěděl, co nás čeká. Sledovali jsme, jak v Itálii kolabuje zdravotnictví, jak ve Španělsku exponenciálně roste počet nakažených, nemoc postupovala celou Evropou. Lidé měli strach. Zdravotníci neměli ochranné pomůcky a reálně jim hrozilo nebezpečí. Nebyla to sranda. Ministerstvo začalo pod tímto nesmírným tlakem obratem centrálně nakupovat ochranné pomůcky. Jestli si někdo myslí, že se v té době daly koupit pomůcky za rozumnou cenu, tak je naivní.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Pomůcky prostě nebyly, a to šponovalo cenu nahoru. Firmy situace využily. Některé státy nakupovaly dokonce přímo na letišti za hotovost. Na domluvení nákupu jsme měli minuty. Nebyla alternativa, a tak jsme museli nakoupit za ceny, které tehdy byly. Neměli jsme jinou možnost. S odstupem času se to jednoduše kritizuje. Já si ale moc dobře pamatuji, jak na nás tehdy opozice křičela, že zdravotníci nemají pomůcky. Po bitvě je každý generál. My máme čisté svědomí, jen jsme dělali svou práci.

Lidovky.cz: Odpovídá kvalita zboží ceně?

Úplně na začátku, kdy se i státy mezi sebou praly o pomůcky i celá letadla a každý byl rád za jakoukoliv dodávku, nebyl prostor si pomůcky testovat. Byli jsme rádi za cokoliv, nebylo na výběr. Vždy jsme ale chtěli certifikaci a až na výjimky jsme platili až po dodání. Hned, jak se nám ale podařilo najít více dodavatelů a situaci stabilizovat, začali jsme testovat každou dodávku. A dneska rozhodně nebereme zboží, které nesplní požadavky na kvalitu, termín dodání a cenu. Takže ano, kupujeme za takovou cenu, abychom získali pomůcky odpovídající vysoké kvalitě.

Lidovky.cz: Proč tolik dodavatelů vypadá jako prázdná, účelová schránka založená jen proto, aby se někdo „nakrmil“ na státních penězích?

Tolik? Vždyť tady se média točí kolem třech společností pořád dokola. Máme asi sto dodavatelů. Z toho je dvacet českých výrobců. Samozřejmě jsme se úplně na začátku obrátili na zavedené distributory zdravotnických pomůcek, kteří dodávají do nemocnic. Ale prostě je neměli. Museli jsme začít hledat za hranicemi. Flagrantní případ jsou ty naše kamiony roušek a respirátorů. To byla objednávka od jednoho z největších distributorů u nás. A nedorazily. My neměli kontakty jako vnitro. Museli jsme postavit tým lidí, kteří si dali na papír seznam všech firem a volali, psali, prostě sháněli pomůcky. Postupem času začaly některé firmy nabídky posílat. Prověřili jsme si je základně.

Lidovky.cz: Jak?

Nedoplatky na DPH, insolvence a obchodní rejstřík. Nejprve jsme chtěli materiál vidět, otestovat kvalitu a pak až jsme zaplatili. Že ta firma nemá historii? Že je jeden společník z Belize? To jsme skutečně ve chvíli, kdy tady hrozila nákaza v nemocnicích, neřešili. Někteří majitelé firem jen využili svých kontaktů v Číně, které měli díky jinému podnikání a byli schopní tam sehnat velké objemy respirátorů. Nevidím na tom nic špatného. Nám šlo o ten materiál. A ten jsme dostali a poslali ho do nemocnic, kde chránil zdravotníky.

Lidovky.cz: Když po 30. dubnu už bude nakupovat všechny pomůcky váš resort, ne vnitro, nedostaneme se do situace, kdy pomůcek bude málo?

Nevím, jestli po tomto termínu budeme centrálně nakupovat pomůcky jen my. Určitě o tom bude ještě debata. Za mě by bylo na místě postupně nechat nakupovat nemocnice. Trh je stabilizovaný, pomůcky jsou a nemocnice umí nakupovat zdravotnický materiál. Také by je pro svá zařízení měly nakupovat kraje. Určitě to musíme ale nastavit tak, aby jich bylo nadále dostatek. My máme nyní pro státní nemocnice zásoby na pár měsíců, a to musíme udržet.

Lidovky.cz: Dokáží toho čeští dodavatelé vyrobit dost?

Je skvělé, že neustále navyšují kapacity. Stále tady asi zůstanou částečné dodávky ze zahraničí. Současná poptávka je obrovská.

Lidovky.cz: A co evropští dodavatelé, už dodávají?

V rámci Evropy je problém. Jednotlivé státy si vyrobený materiál ve své zemi drží hlavně pro sebe.

Lidovky.cz: Budeme dál nakupovat z Číny?

Za svůj resort mohu říct, že čím dál méně. Nicméně bez dovozu se stále neobejdeme. Ale chci upozornit, že nenakupujeme jen z Číny, máme velké dodávky i z Vietnamu, Malajsie a dalších zemí.

Lidovky.cz: Pokud budeme tedy i nadále nakupovat z Číny, jak to bude v praxi vypadat, když letecký most 5. 5. končí?

Letecký most končí 5.5 pro MV. My máme objednaná vlastní letadla, ale hlavně většina našich dodavatelů dodává materiál po vlastní ose a my platíme zboží včetně dopravy. Proto jsou naše dodávky mírně dražší než zboží, které nakupují jiní přímo od výrobce z Číny. Je to pro nás menší riziko.

Lidovky.cz: A co kraje? Některé mají obavy z toho, že mají zase ochranné pomůcky tendrovat samy…

A proč by nemohly? Nebo by je mohla nakupovat některá z jejich nemocnic centrálně pro ostatní v regionu. Nepovažuji jejich obavy za opodstatněné. My jsme se to na ministerstvu zdravotnictví taky museli naučit. Naše státní nemocnice sdružené nákupy umí, nevidím tedy důvod, proč by to nezvládly krajské nemocnice. Řada z nich to před krizí také dělala. Myslím, že je čas se do těchto standardních nákupních modelů vrátit.