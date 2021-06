Levnější a dostupnější. Léčebné konopí by mohlo být na elektronický recept, pomoct má vládní novela

Praha Léčebné konopí by mohlo být levnější a dostupnější. Přispět k tomu má vládní novela, kterou ve středu schválila Sněmovna. Lékaři by navíc mohli léčebné konopí předepisovat podle předlohy také na elektronický recept. Uzákonění možnosti zásilkového výdeje i u léků na předpis dolní komora odmítla stejně jako další poslaneckou úpravu, jež by umožnila odborný dohled nad injekčním užíváním drog.

O snaze Pirátů částečně legalizovat konopí Sněmovna nakonec nemohla hlasovat, protože přijala jiný pozměňovací návrh. Předlohu nyní dostanou k projednání senátoři.

Debatu vyvolal zejména pozměňovací návrh zemědělského výboru, podle kterého by se za technické pokládalo konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Sněmovna jej schválila navzdory nesouhlasu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), podle něhož vnese chaos do obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu a bude mít vliv například i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem.

Pirát Roman Holomčík argumentoval pomocí zemědělcům. „U těchto koncentrací neexistuje způsob, jak konopí užít rekreačně. Zneužití je vyloučené,“ zdůraznil. Podpořil ho také předseda zemědělského výboru a klubu ANO Jaroslav Faltýnek, podle něho nelze přistoupit na argumenty ministerstva zdravotnictví, že konopí je jen jedno, a to návyková látka. Poukazoval na to, že konopí se v Evropě pěstuje desítky let pro výrobu látek nebo provazů. Sněmovna navíc kývla také na úpravu zpravodaje Rostislava Vyzuly (ANO), aby se na konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC nepohlíželo jako na návykovou látku.

Soukromé subjekty budou moci podle vládní novely pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Ministerstvo zdravotnictví si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí. Nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv vykupuje na základě tendru objednaný objem konopí od vybraného dodavatele. V současnosti stojí jeden gram léčebného konopí podle informací z lednového úvodního kola projednávání novely 170 až 250 korun. Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou a AIDS.

Proti možnosti zásilkového výdeje léků na předpis, jak ji navrhovali Vojtěch a Patrik Nacher (ANO), se už dříve postavila Česká lékárnická komora a nyní i sněmovní plénum. Autoři pozměňovacího návrhu poukazovali mimo jiné na to, že možnost zásilkového výdeje by zlepšila přístup k lékům imobilním i dalším lidem se zdravotním postižením. V současnosti si lidé mohou nechat poslat jen volně prodejné léky. Nacher míní, že Česko se digitalizaci této oblasti do budoucna nevyhne.

Lékárnická komora zamítnutí úpravy ocenila. „Pozměňovací návrh poslanců Vojtěcha, Nachera a několika dalších považovala komora od začátku za přílepek, který byl jednoznačně šitý na míru pro některé e-shopy a ve výsledku by existenčně ohrozil kamenné lékárny,“ uvedl v tiskové zprávě její prezident Aleš Krebs. Výdej léků pacientům, kteří si nemohou do lékárny dojít, komora navrhuje řešit zavedením donáškové služby.

Kvůli schválení úpravy zemědělského výboru Sněmovna nemohla hlasovat o návrzích Piráta Tomáše Vymazala, aby si dospělí lidé mohli při splnění určitých podmínek vypěstovat a zpracovat až tři rostliny konopí výhradně pro vlastní potřebu. Obdobný širší návrh Sněmovna koncem ledna zamítla v samostatné předloze už v úvodním kole. Vymazal stojí i za dalším zamítnutým návrhem, jenž by umožnil vznik místností, v nichž by si drogově závislí lidé mohli pod dohledem zdravotníků aplikovat návykovou látku, kterou získali na černém trhu.

Vojtěch do novely prosadil možnost blokování internetových stránek, na nichž se nabízejí nelegální a padělané léky. Pravomoc by měl lékový ústav. Vznikne také podle dalšího Vojtěchova návrhu centrální úložiště záznamů o očkování lidí, které by sloužilo jako elektronická obdoba očkovacího průkazu.