Poslanci projednají lex plyn, aby Česku nechyběly záložní zdroje energie

K rychlejší výstavbě paroplynových elektráren má pomoci novela energetického zákona, kterou mají projednat poslanci. Povolování by mohla zkrátit až o pět let. Bez velkých záložních zdrojů energie se totiž Česká republika neobejde, zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda hnutí STAN Miloslav Vlček. Do Sněmovny chtějí poslanci opět po roce dorazit v krajích.