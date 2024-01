Demolice Libeňského mostu začne na jaře, zmizí riziková uzavřená část

Informaci dnes uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Historického Libeňského mostu přes Vltavu se práce nedotknou a zůstane v provozu. Dopravní podnik (DPP) vybuduje provizorní tramvajovou zastávku na konci provozované části Libeňského soumostí. Most v části přes Vltavu nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej uzavírat.

Odborníci, tzv. rada monitoringu, dospěla podle mluvčí k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení provozu na inundačním mostě. Zároveň doporučili demolici této uzavřené části Libeňského soumostí. „Obsahuje zásadní závady, není možné predikovat jeho další chování a není zajištěna jeho bezpečnost. Pokud by došlo k náhlému kolapsu konstrukce, tak může dojít k významným škodám v jeho bezprostředním okolí s dopadem i na blízké stavby,“ vysvětlila TSK.

Proto rada doporučuje inundační most nepodepírat konstrukcí. Tato možnost by podle ní byla nevýhodná časově i finančně. Náklady by mohly dosáhnout až stovek milionů a realizace podpěr by mohla trvat i několik měsíců.

Z těchto důvodů TSK připravuje demolici mostu. K jejímu zahájení by mohlo dojít již na jaře.

TSK před dvěma týdny kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů. Libeňský most z roku 1928 je ve velmi špatném stavu.