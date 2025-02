Libereckého hejtmana dohnala korupční kauza. Půta nebude kandidovat ve volbách

19:54 , aktualizováno 20:00

Liberecký hejtman Martin Půta, kterého soud ve středu uznal částečně vinným v korupční kauze, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách. Řekl to v pátek v Interview ČT24. Domnívá se proto, že jeho kauza hnutí STAN ve volbách do Sněmovny neuškodí. Půtu soud nepravomocně potrestal za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého.