Policisté chtěli řidičku osobního vozu Škoda zkontrolovat v pátek krátce po 22:30 u liberecké Home Credit Areny. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Do pronásledování se tak zapojilo několik policejních hlídek. Zastavit řidičku se jim podařilo až ve Stráži nad Nisou, a to za použití zbraně a donucovacích prostředků. Řidička se po zastavení odmítla podrobit dechové zkoušce i testu na přítomnost jiných návykových látek.
„Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč řidička před policejními hlídkami ujížděla, budou policisté nyní zjišťovat,“ dodala mluvčí.
Během pronásledování došlo v Krásné Studánce v ulici Hejnická k dopravní nehodě dvou policejních vozidel. Ta jsou zničená a podle všeho na odpis.
„Dopravní nehoda dvou osobních aut byla nahlášena v pátek ve 22:39. Na místě jsme zasahovali, jednu osobu jsme pomocí vyprošťovacího zařízení z jednoho vozidla vyprošťovali. Provedli jsme také protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
Záchranáři v Krásné Studánce se ujali čtyř policistů, tři s lehkým poraněním, jednoho se středně těžkým. „Všichni byli při vědomí, všichni s naší posádkou komunikovali a byli převezeni do liberecké nemocnice do traumacentra,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Co přesně se na místě stalo a proč policejní vozy havarovaly, policie podle Šrýtrové momentálně šetří. „Mohu potvrdit, že byli čtyři zranění policisté převezeni do krajské nemocnice na ošetření. Jak k nehodě došlo a co se tam dělo, budeme upřesňovat,“ uzavřela mluvčí PČR Vladimíra Šrýtrová.