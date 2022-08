Běžte pryč! Žena v Liberci natočila zřícení rozmáčeného stropu restaurace

Hasiči vyjížděli večer do obchodního centra Forum v Liberci do restaurace McDonald’s, která je v přízemí. „Propadl se tam promáčený sádrokartonový strop, je to ale bez zranění,“ řekl krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Video, na kterém je zachycený pád stropu, lidé sdílí na sociálních sítích. Promáčený strop byl podle Suchardy v Liberci i v restauraci v radnici.

Hladina Lužické Nisy v Liberci byla asi půl hodiny na druhém povodňovém stupni ze tří, který značí pohotovost. Před 21:00 klesla na první povodňový stupeň, na kterém byla od 20:20 zhruba půl hodiny i v Proseči nad Nisou.

Neprůjezdné byly kvůli přívalům vody některé silnice v Liberci i Jablonci nad Nisou. Kvůli popadaným stromům je podle dopravního webu policie uzavřená silnice mezi Smědavou a Souší v Jizerských horách. Spadlý strom zastavil i provoz na železniční trati mezi Libercem - Vescem a Jabloncem nad Nisou.

Při bouřce zemřel muž

Poblíž fotbalového stadionu U Nisy zemřel v pátek večer při bouřce muž, na kterého spadl strom. Byla s ním žena, která utrpěla středně těžké poranění, informoval krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

„Stalo se to za stadionem u Nisy, jak je cyklostezka,“ uvedl Georgiev. Muž zemřel na místě. „Lékař jen konstatoval smrt,“ řekl. Zraněnou ženu záchranáři převezli na traumacentrum liberecké nemocnice. „Utrpěla středně těžké poranění. Byla při vědomí, s posádkou komunikovala,“ dodal Georgiev.