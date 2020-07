‚Už to nevydržel, do díry vysadil strom.‘ Liberečan svérázně upozornil na výmol, nezapomněl na reflexní vestu

Praha Neznámému Liberečanovi pravděpodobně došla trpělivost s neutěšeným stavem silnice. Situaci se rozhodl vzít do svých rukou a do jedné z mnoha děr na komunikaci zasadil strom, který ještě navíc opatřil reflektivní vestou. Místní jeho krok vítají, díra se konečně dostala do povědomí světa.

V Česku se letos bude stavět a opravovat 230 km dálnic a silnic. Práce komplikují hlavně aktivisté V průběhu tohoto víkendu se rozhodl anonymní Liberečan vyřešit otázku špatného stavu komunikace mezi obcemi Karlov pod Ještědem a Horní Suchá. Do jedné z děr se podle serveru iDnes.cz rozhodl zasadit strom, který navíc „ozdobil“ reflektivní vestou. Místní jsou za takové označení vděční, podle nich totiž žádná z cedulí nevaruje před neutěšeným stavem komunikace s mnoha děrami a hrboly. Sympatie s anonymním zahrádkářem chová i dopravní expert Roman Budský. „Byl to ale velice osvícený občan, když překážku označil reflexní vestou, díky které bude vidět i za tmy,“ uvedl pro server iDnes Budský.

Podle místních jde o dlouho bující problém, nikdo tento stav však neřešil. „Majitel tu pozemní komunikaci hodil za hlavu, kašle na ni, a tak si lidé pomáhají svépomocí a jeden druhého chrání. Což je pozitivní příklad občanské soudržnosti, ale je to naprosto zoufalý příklad toho, jak funguje státní a veřejná správa,“ dodal dopravní expert. Až nyní se stavem silnice začaly zabývat Technické služby města Liberce. Právě ty by si měly vzít na starost označení nebezpečí, které díry pro vozidla představují, případně jejich opravu. „Lze ocenit snahu o rozšiřování veřejné zeleně ve městě, ale v tomto případě bude „strom“ odstraněn,“ dodala mluvčí města Jana Kodymová.