Liberecký a Ústecký kraj znovu zavedly povinné roušky v lékárnách či u lékařů

PRAHA V Libereckém a Ústeckém kraji od pátku krajské hygieny kvůli šíření koronaviru znovu zavedly povinnost nosit roušky při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení či lékáren. V Moravskoslezském kraji naproti tomu ode pátku opatření rozvolňují. V celém Česku budou od soboty roušky povinné na vnitřních hromadných akcích s počtem účastníků nad 100.

Ještě před páteční sedmou hodinou ráno vstupovali pacienti do ústecké polikliniky bez nasazených roušek či jiného zakrytí úst a nosu, od 7:00 měli ochranné prostředky všichni lidé i zákazníci lékárny. Na místě to zjistila . Úderem 7:00 jsou totiž v Ústeckém kraji opět povinné roušky v ambulancích například praktických lékařů, v sociálních zařízeních a lékárnách. O zavedení ústenek rozhodla krajská hygiena kvůli většímu nárůstu nakažených covidem-19 v posledních dnech.

Ve zdravotním středisku v ústecké čtvrti Krásné Březno lidé roušky většinou neměli. Podle zjištění ČTK se před možnou nákazou chránili hlavně starší lidé, někteří měli kromě roušek nasazené také ochranné rukavice.

Podle Michala Z. by se mělo nošení roušek zavést i v městské hromadné dopravě či v obchodech. „Je to prostě nutné kvůli starým lidem a mě osobně to nijak neobtěžuje,“ uvedl. Naopak Klára B. se domnívá, že v létě jsou roušky na obtíž. „Byla jsem v nemocnici půl hodiny, stačilo mi to,“ řekla pacientka.

V centru krajského města i prostředcích MHD přibývají jednotlivci, kteří si chrání ústa i nos. V obchodech začínají lidé opět nosit jednorázové rukavice.

Koronavirus se objevil také u jednoho z hráčů A-týmu hokejového klubu HC Verva Litvínov. „Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje dnes nařídila karanténu celému A-týmu HC Verva Litvínov a části zaměstnanců klubu, kteří byli v kontaktu s A-týmem. Všechny nyní čeká testování na přítomnost koronaviru covid-19,“ uvedli ve čtvrtek zástupci klubu na facebookových stránkách.

V Ústeckém kraji je podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví 624 potvrzených případů nákazy koronavirem, to je o sedm více než ve čtvrtek.

V Liberci je opatření obdobné, Moravskoslezský kraj naopak opatření rozvolňuje

V Libereckém kraji musí lidé od pátečních 07:00 kvůli zvýšenému počtu nově prokázaných případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem opět nosit roušky při návštěvách ve všech zdravotnických zařízeních, při nákupu v lékárně a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. Roušky musí mít například i pracovníci terénních sociálních služeb.

V Moravskoslezském kraji se od pátku některá koronavirová opatření naopak uvolňují. Znovu bude možné pořádat kulturní akce až pro 1000 lidí, podmínkou bude nošení roušky. Ty budou v kraji dál povinné v hromadné dopravě a návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Výjimku z opatření má ale Bruntálsko, kde se roušky budou nosit jen ve zdravotnických zařízeních.



V celém Česku pak budou muset lidé od soboty nosit roušky na vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 lidí. Jedná se o kulturní a sportovní akce, ale také o svatby a pohřby ve vnitřních prostorách. Od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 lidí. Nyní činí 1000 lidí.