Odboráři Liberty žádají politiky a vládu o větší pomoc při záchraně huti

Stále větší nejistota osudu společnosti Liberty Ostrava přivedla její odboráře k další výzvě vládě, aby se výrazněji podílela na krocích vedoucích k záchraně firmy. Odboráři se také odvolávají na fakt, že na nebezpečí upozorňovali už při prodeji firmy v roce 2018.

„Již před šesti roky bylo jasné, že Mittal si nevybere nejlepšího kupce, svého konkurenta. V říjnu 2018 Poslanecká sněmovna napříč celým politickým spektrem jednohlasně podpořila naše požadavky a uznala naše námitky jako legitimní. Přesto Evropská komise rozhodla ve prospěch Liberty House. Ani k dnešnímu dni nám nejsou známy podmínky, které tehdy Evropská komise stanovila,“ vypočítala za odboráře Alena Sobolová část důvodů k sepsání otevřeného dopisu.

A důvěru v budoucnost podle odborů nepřináší ani končící zákonná podpora ze strany státu.

„Nevíme, co říct zaměstnancům“

„Přes optimistická sdělení ministra sociálních věcí Mariana Jurečky zatím nemáme žádné konkrétní zprávy, co se bude dít od srpna. Nevíme, co máme zaměstnancům říct. Za situace, kdy v huti často pracují manželé či celé rodiny, které jsou odkázány jen na jeden zdroj příjmů, potřebujeme vědět, co vláda zamýšlí. Zda hledá vhodného kupce a jak hodlá řešit případný výpadek příjmů zaměstnanců, než k tomuto prodeji dojde,“ doplnila odborářka.

Stát by se měl podle odborářů výrazněji angažovat ve věřitelském výboru, kde má zastoupení prostřednictvím pojišťovny EGAP, finanční podporu by pak mohlo zajistit uvolnění emisních povolenek, které ministerstvo firmě v problémech a bez funkčních provozů vysokých pecí a ocelárny letos nevydalo.

Dále odboráři požadují prodej hutě jako celek, tedy jak Liberty Ostrava, tak i firmy Tameh jako jejího jediného dodavatele energií.

Což je logický, ale kvůli faktu, že jde o dvě samostatné firmy s různými majiteli a oddělenými insolvenčními řízeními, poněkud složitější krok.

Pomohla by úprava zákonů

Huť přitom příliš času skutečně nemá. První schůze věřitelů je naplánována až na konec listopadu, udržení zaměstnanců do té doby je přitom v současné situaci bez změny legislativy a nalezení investora v podstatě nemožné.

Stát totiž může vyplácet náhrady za ušlé mzdy jen po dobu tří měsíců, naposledy tedy v srpnu červencové mzdy. Na další vyplácení mezd si ale firma ve své aktuální kondici nevydělá. A tak hrozí, že se současní zaměstnanci začnou dívat jinam, aby se uživili.

Bez zaměstnanců pak nemá udržení prvovýroby železa a oceli, ze kterých se do budoucna může stát strategická surovina, šanci. Liberty by provozovala jen některé sekundární výroby bez možnosti využívání prvovýroby k rychlým reakcím na stav trhu.

Podle ministra Jurečky by mohla huti pomoci úprava zákonů, která by možné proplácení mezd prodloužila, tu ale politici podmiňují existencí vážného zájemce o koupi Liberty, včetně zachování prvovýroby.

A o tom se zatím jen spekuluje. Při své návštěvě Ostravy na konci června hovořil ministr o nutnosti rychlého potvrzení této záležitosti, a to do čtrnácti dnů, což bude tento týden.

„Během dvou týdnů se chci setkat s insolvenčním správcem, zjistit, jaké má s firmou záměry, jak se vyvíjí situace. Pokud by zde byla možnost vstupu nového vlastníka, jsem připraven iniciovat změnu zákona, která by umožnila proplácet mzdy po delší dobu tak, aby se podařilo zaměstnanost udržet,“ konstatoval ministr.

Společnost Liberty se dostala do problémů už v loňském roce, kdy několik měsíců neplatila svému hlavnímu dodavateli energií, firmě Tameh. Ta nakonec skončila v insolvenci a spolu s ní musela přerušit výrobu také Liberty.

Do insolvence ale nezamířila, manažeři společnosti tento krok v podstatě půl roku odkládali snahou o preventivní restrukturalizaci firmy, v rámci moratoria. To ale nakonec nevyšlo a Krajský soud v Ostravě na sklonku minulého týdne poslal do úpadku.