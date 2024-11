Hejtman podal trestní oznámení na huť Liberty kvůli ohrožení životního prostředí

Bělica řekl, že oznámení podal už před zářijovými krajskými volbami. „Nepovažoval jsem za vhodné o tom před volbami mluvit, abych tu společnost nepoškodil,“ řekl hejtman. Věří, že situace dopadne dobře. „Zatím ohrožení není bezprostřední.“

Koksovnu huť Liberty Ostrava definitivně odstavila letos v srpnu.

Ostravská huť vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a většina jejích provozů se zastavila loni v prosinci, kdy jí společnost Tameh Czech přestala dodávat energie. Od června je firma v úpadku.

Představenstvo hutní společnosti záležitost odmítlo komentovat. Výkonný ředitel Liberty Ostrava Pavel Šedivý dnes řekl, že problém nastal, když huť nenastartovala druhou fázi zastavení provozu koksovny, kterou odstavila od srpna.

„Fáze jedna je zastavení koksovny, to je ta, řekněme, nejnebezpečnější část, kdy musíme vyevakuovat všechny plyny z potrubí, odpojit baterii, odpojit chemii a podobně. Druhá fáze, to je zastavení kontaminací,“ popsal.

Veškeré zařízení koksovny je podle něj znečištěno usazeninami. „I na povrchu je dehet, jsou další nebezpečné látky, takže při každém dešti dochází k splachování do záchytných jímek, z kterých to čerpáme do tanků nebo kádí,“ řekl Šedivý.

Pak je podle jeho slov třeba okamžitě nastartovat tu druhou fázi. „Začít likvidovat potrubí, ze kterých to teče, anebo technologii, na které dochází ke kontaminaci. K tomu tedy dosud nedošlo z důvodu situace, ve které se nacházíme,“ konstatoval Šedivý.

Pod koksovnou jsou čtyři nádrže. „Dvě mají tři tisíce kubických metrů, takže šest milionů litrů, a dvě mají dva tisíce. Takže celkem máme deset tisíc kubíků záchytné kapacity. Ty větší jsou na těžce kontaminované vody, které mají vysoký obsah kyanidů, fenolu, naftalenu, dehtu a podobně. To jsou vody, které se začaly odvážet v tomto týdnu a spolupracujeme s firmou FCC na jejím zpracování,“ řekl Šedivý.

Liberty podle něj jedná i s další firmou, která navrhuje technické řešení, jež by se dalo provádět přímo v areálu koksovny, takže by se kontaminovaná voda nemusela převážet.

„Lehce kontaminované vody, které mají podstatně nižší obsahy, se správně měly zpracovat na naší biologické čistírně a potrubím pustit na OVAK (Ostravské vodárny a kanalizace),“ řekl Šedivý. OVAK ovšem postihly v září povodně, které vyřadily z provozu i jejich ústřední čističku.

„My jsme jednali s krajským úřadem, jednali jsme s Povodím Odry a tak jako i další podniky máme teď zvýšený limit na vypouštění,“ řekl ředitel.

Vše je podle něj pod velmi přísným dohledem. „V řece Lučině, do které to potom půjde přes naší čističku, musí být patřičný průtok, aby došlo k naředění. Takže je to hodně sledované, ale jsme schopni teď ty skladované vody likvidovat,“ řekl Šedivý.

Ještě máme rezervu, hlásí Liberty

V současné chvíli z Liberty žádná voda neproudí. „My samozřejmě žádnou vodu ani do Lučiny, ani do kanalizace nepustíme,“ řekl ředitel. Záchytná kapacita nádrží je teď podle něj zhruba na šedesáti procentech naplnění, takže firma má ještě rezervu. „Ale už jsme začali snižovat, přes FCC už likvidujeme každý den nějakých třicet kubíků.“ řekl Šedivý.

Insolvenční správce Liberty Ostrava Šimon Peták řekl, že z majetkové podstaty firmy jsou hrazeny částky na odvoz a likvidaci odpadních vod v nezbytném rozsahu. „Řádově jsou to jednotky milionů korun měsíčně,“ řekl Peták.

Na likvidaci kontaminovaných vod tak, aby nebylo nutné platit tyto peníze každý měsíc, by bylo podle něj v současné fázi potřeba zhruba 90 milionů korun. „To samozřejmě ještě nezahrnuje tu následnou sanaci, která by byla řádově dražší,“ řekl Peták.