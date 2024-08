Až deset tisíc. Odbory Liberty vyplatí příspěvek lidem propuštěným bez odstupného

Liberty Ostrava je od června v úpadku. Od pátku rozdává zaměstnancům výpovědi, odejít má okolo 1600 lidí. Dostávají dvouměsíční výpovědi, nebo mohou odejít dohodou. Většina pracovníků má podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné, odboráři ale už dříve řekli, že zaměstnanci zřejmě budou muset odstupné vymáhat v insolvenčním řízení. Podnik měl dosud zhruba čtyři tisíce zaměstnanců.

Odboráři uvedli, že o sociální příspěvek při ztrátě zaměstnání mohou požádat všichni členové, kteří jsou v odborech nejméně tři roky a dostali výpověď z důvodu rušení pracovního místa, nebo podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru, v níž je písemně uvedeno, že se pracovní poměr ukončuje ze stejného důvodu. Výše příspěvku je odstupňována podle délky členství v odborech. Kdo je členem tři roky, dostane tři tisíce korun. Nejvíce dostanou lidé, kteří jsou v odborech deset a více let, a to deset tisíc korun.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků je od té doby doma. Tento měsíc podnik odstavil svou koksovnu. Odboráři ve zpravodaji upozornili, že po odstavení koksárenských baterií se 16. srpna odstavil i celý chemický provoz, přes který se zpracovávaly veškeré škodlivé chemikálie, jež při výrobě koksu vznikaly.

„I toto zařízení se již nikdy nenajede a tudíž vše, co se nepodařilo zpracovat před jeho odstávkou, tady zůstane a bude se muset naložit a zpracovat někde jinde, a jistě to nebude levná záležitost,“ uvedl pracovník koksovny Robert Kögler. Různých škodlivin podle něj může být značné množství a s příchodem zimy bude hrozit, že nedočištěné agregáty poškodí mráz a škodliviny uniknou do kanalizace.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.