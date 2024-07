Zástupci vlády proberou s Moravia Steel plán na možné převzetí části Liberty

„Management společnosti představí ministrům financí Zbyňku Stanjurovi, průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi a práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi své předběžné plány ohledně budoucnosti ostravského podniku a jeho zaměstnanců,“ upřesnila obsah schůzky, která začne v prostorách ministerstva financí ve čtvrtek hodinu před polednem, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová.

„S vládou se zítra sejdeme. Platí, že jednáme o provozování části druhovýroby Liberty Steel, jednání už probíhají,“ potvrdila mluvčí Moravia Steel Petra Macková Jurásková.

Hutní gigant Moravia Steel, jenž vlastní mimo jiné Třinecké železárny, se zabývá možností provozovat rourovnu ostravské huti. „S provozováním rourovny má firma dlouholeté zkušenosti ve vlastním provozu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích. A má pro rozjetí provozu vstupní materiál,“ sdělila už v minulých dnech Macková Jurásková.

Moravia Steel by tak převzala jeden z provozů druhovýroby Liberty Ostrava, což by vrátilo do práce několik stovek z celkových pěti tisíc zaměstnanců ostravské huti. V roce 2019 měla rourovna 950 zaměstnanců.

Problémem ale zůstává hlavní část provozu huti, zejména prvovýroba, o kterou zatím žádný investor nemá zájem. Prvovýroba zahrnuje vlastní výrobu železa a oceli, v druhovýrobě se v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky, což jsou v případě huti Liberty roury, důlní výztuže, svodidla a další.

Huť Liberty by v případě pouhého prodeje částí druhovýroby mohl potkat osud někdejších Vítkovických železáren. Představitelé vlády dlouhodobě uvádějí, že jejich cílem je najít pro Liberty Ostrava takového investora, který zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců. Liberty už v úterý předložila odborům návrh na snížení počtu zaměstnanců, kvůli snížení nákladů plánuje zavřít koksovnu a odstavit zařízení na výrobu železa a oceli.

O zachování hutní výroby se obává i prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. „V podniku nejsou peníze na výplaty, je bez vstupního materiálu a hledá, jak tu výrobu alespoň částečně rozjet přes takzvaný tooling, ale je to těžké, situace v hutnictví není snadná,“ konstatoval Rafaj.

V dlouhodobém kontextu ale podle něj může huti zastavení výroby železa spíše ublížit. „Ze střednědobého i dlouhodobého hlediska není zastavení hutní výroby přínosem. V Ostravě je několik příkladů, kdy se to firmám nevyplatilo,“ připomenul osud společnosti Vítkovice, jíž ukončení prvovýroby v podstatě zlomilo vaz.

Předsedkyně představenstva Ocelářské unie Marcela Kubalová naopak dnes pro ČTK uvedla, že ani zrušení koksovny v Ostravě v návratu výroby oceli nebrání. Naopak podle ní pomůže zachovat pracovní místa v druhovýrobě a zajistit, aby byl podnik atraktivní pro potenciální nové vlastníky a investory.

Protestní mítink asi dvou tisícovek zaměstnanců ostravské huti Liberty před hlavní branou firmy (22. února 2024)

„Za Ocelářskou unii bychom doporučili, aby se ocel a šrot objevily na seznamu strategických surovin, kam dle nás právem patří. Ocel je všude kolem nás, bez ní se prostě neobejdeme. Ať už ve stavebnictví, tak ve strojírenství a dnes je potřeba také zdůraznit, že ji budeme potřebovat i pro obranný průmysl. Bez výrazné pomoci státu se neobejdeme. Jen s jeho pomocí se můžeme opět stát ocelovým srdcem Evropy,“ sdělila.

Ukončení prvovýroby ale není jediným problémem, se kterým se Liberty Ostrava v současnosti potýká. Insolvenční správce opakovaně upozorňuje soud na to, že spolupráce s vedením firmy není právě nejhladší. Naposledy tak učinil v úterý.

Například podle vlastní zprávy doposud nedostal od Liberty odpovědi na to, jaký bude způsob placení dalšího provozu. „Odpovědi, v některých podstatných aspektech, nepovažuje správce za dostatečné, případně verifikovatelné. Formálně je na dotazy odpovídáno, ale často bez konkrétních relevantních dat a zdrojových dokumentů,“ stojí v informaci.

„Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ komentoval mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba.

Skupinu Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka tvoří společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod s těmito produkty. Do skupiny patří více než 20 společností, tahounem jsou Třinecké železárny.