V Zambii z nouze kreslila portréty, Afrika její tvorbu ovlivňuje doteď

V osmdesátých letech měla možnost navštěvovat brněnský ateliér, v němž se s dalšími umělci začala věnovat nové výtvarné technice art protis. Jedná se o netkaný druh tapiserií, kdy se na sebe kladou vrstvy barevného vlněného rouna v různě silných vrstvách. Síla vrstvy pak určí sytost barvy.

„Za dob totality měla tato technika velký úspěch. Dnes se zase vrací do módy, protože si lidé uvědomili, jak jsou díla vytvořená touto technikou unikátní,“ vysvětluje výtvarnice.

Start její umělecké kariéry zajistila spolupráce s architektem Jiřím Brichtou. „Tehdy dodělával jídelnu na náměstí Svobody v Brně. Měla jsem zrovna dokončenou tapiserii Kohout v brněnské prodejně Dílo. Tapiserie se panu Brichtovi zalíbila, následně mi zatelefonoval a nabídl spolupráci na výzdobě dalších interiérů,“ vzpomíná Obrdlíková na své začátky.

Později se věnovala ilustracím s využitím různých grafických technik. Mimo to se zaměřila i na malbu akrylem nebo olejem.

Malba upozorňuje na složitý život migrantů

Velkou část její tvorby ovlivnil pobyt v Zambii. „Manžel je biolog a také velký dobrodruh. Vždy snil o tom, že by se podíval do vzdálenější země, kde by mohl pracovat. Dostal nabídku práce v Zambii, kam jsme odjeli s celou rodinou,“ vypráví umělkyně, která se narodila v roce 1946.

Po pár měsících padla tamní měna a rodina si potřebovala přivydělat. Z toho důvodu začala Obrdlíková kreslit portréty, které prodávala. „Manžel mi z práce nosil staré složky, ze kterých jsem si vyráběla nejen lepenky na malování, ale také pasparty (rámy obrazů – pozn. red.),“ líčí výtvarnice.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celé jižní Moravy.

Jedním z obrazů inspirovaných dramatickými zážitky z dob, kdy žila v Africe, je akrylová malba nesoucí název Exodus. „Vyobrazením ženy s dítětem na zádech podpořeným evropskou vlajkou jsem se snažila upozornit na složitou situaci Afričanů migrujících z válkou zasažených území tam, kde by mohli pracovat a jejich děti dostaly šanci opravdu žít,“ přibližuje příběh obrazu.

Umělkyně z Bavor na Břeclavsku se může pyšnit více než třiceti samostatnými výstavami, které za svou kariéru uskutečnila. Nejednalo se jen o galerie v Česku, ale i v Německu, Kolumbii nebo Zambii.

Její díla jsou do konce května k vidění v břeclavské synagoze, výstava je zaměřená na vybraná díla malovaná akrylovými nebo olejovými barvami. Vystaveny jsou i nejnovější obrazy, které Obrdlíková vytvořila minulé léto.