Lidé berou testování do vlastních rukou, hygiena nestíhá. Pomoci kolabujícímu systému má ‚sebereportování‘

Praha Systém trasování a testování lidí na přítomnost koronaviru kolabuje. Ohlašované rekordy počtu odběrů za den se hroutí pod náporem už dávno nespočitatelného množství lidí, kteří, ač jsou již nemocní se všemi příznaky, na odbavení teprve čekají. Lidé však berou situaci do vlastních rukou a nečekají na to, až je hygiena sama zkontaktuje.

Hygienici sice uvádějí, že velký podíl kontaktů se podaří vystopovat do 48 hodin a v menšině se pak objevují případy, kdy stanice nestihnou některé upozornit ani po 72 hodinách od nahlášení pozitivního výsledku. Osobní zkušenosti jsou však jiné.

„Volal mi kolega, že mě bude kontaktovat hygiena, protože on má koronavirus. Čekal jsem čtyři dny, nikdo se mi neozval, tak jsem šel pro jistotu na test jako samoplátce,“ popsal systém trasování pro server Lidovky.cz Matěj Š. z Prahy, který zjistil, že i on je pozitivní.

Po zjištění kontaktoval svého praktického lékaře a nyní je v karanténě. Nikoli však na základě vytrasování hygienou. A není jediný, podobné případy se jen kupí. Martina S., rovněž z Prahy, serveru Lidovky.cz popsala podobnou situaci. Její partner dostal minulý čtvrtek pozitivní výsledek na covid-19, test si uhradil jako samoplátce. Druhý den si sám zatelefonoval na infolinku hygienické stanice. Tam mu ale řekli, že musí počkat, až ho vytrasují a až poté obdrží žádanku na test zdarma. Do včerejška se mu zatím nikdo neozval. „Partner je v karanténě, řešíme to telefonicky s obvodním lékařem,“ dodala.

I hlavní hygienička Jarmila Rážová o víkendu přiznala, že hygienické stanice mají s trasováním kontaktů nakažených velké potíže. „Je to hlavně Praha, kam je soustředěna velká míra pomoci a kde navyšujeme kapacity. Tam pomáhají dovolávat i kolegové z jiných hygienických stanic, i když mají sami velký počet případů,“ řekla webu iRozhlas.cz. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto v pondělí vyzval občany, aby se nechodili testovat zbytečně, následně uvedl, že od 21. září bude vlivem kolapsů hygienických stanic zřízeno takzvané sebereportování.

Kontakty se vyplní na webu

V praxi se jedná o to, že pozitivně testovaný člověk na onemocnění covid-19 vyplní webový formulář s informacemi o svých kontaktech, což by mohlo výrazně pomoci v trasování, a ulehčit tak práci hygienikům. „Daný člověk, který je pozitivně otestován, dostane o tom informaci a obdrží webový formulář, kde bude moci vyplnit informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným příslušníkem, pracovním kontaktem. Vyplní telefonní číslo, popíše stav,“ vysvětlil Vojtěch. Nyní to funguje tak, že hygienici musí volat pozitivnímu a potom v rámci rozhovoru sděluje člověk kontakty.

Aktuálně se podle něj posilují stavy, aby se nápor lidí dal zvládat a požadavky se rychleji odbavovaly. S telefonickým trasováním kontaktů lidí s covidem-19 pomáhá hygienikům přes pět set lidí, z toho 72 armádních hygieniků. „Dalších dvě stě lidí bude pro tuto činnost postupně proškoleno,“ uvedl v pondělí na Twitteru Chytré karantény vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Velký problém je však podle Vojtěcha v náboru zaměstnanců pro krajské hygienické stanice. „Je těžké je získat,“ uvedl. Kapacity se v současné době podle Vojtěcha zvyšují díky medikům nebo dalším studentům zdravotnických oborů. Později na podzim by mohlo přibýt i profesionální call centrum, které by část práce hygieniků přebralo. „Už od léta jsme navyšovali kapacity hygienických služeb, ale vidíme, že nárůsty jsou poměrně výrazné, tak abychom zvládli trasování, budeme pravděpodobně muset dále posilovat a call centrum je určitým cílem,“ řekl ministr novinářům.