Končí zákaz volného pohybu, od pátku mohou lidé opět za hranice. Po návratu musí mít test, nebo jít do karantény

Praha Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Možné bude i cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).